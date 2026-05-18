Cruz Azul vs Pumas, la final de la obsesión: cuántas veces se han enfrentado por el campeonato de Liga MX

Cruz Azul vs Pumas, la final de la obsesión (REUTERS/Henry Romero)

Después de 45 años, Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la gran final de la Liga MX. La noche del 17 de mayo, el equipo comandado por Efraín Juárez eliminó a Pachuca con un global 1 - 1, su lugar en la tabla le dio el pase y ahora se enfrentará a la Máquina Cementera.

Han pasado décadas desde que ambos equipos no se enfrentan en la instancia final del campeonato; los dirigidos por Joel Huiqui avanzaron tras eliminar 4 - 3 en el global a Chivas, ahora, dos clubes considerados como los grandes del futbol mexicano pelearán por el título.

PUBLICIDAD

Y es que, el historial de la rivalidad entre ambas escuadras ha llevado a que entre la afición hayan denominado esta competencia como el “clásico de la obsesión”, las burlas, críticas y exigencias entre ambas aficiones ha causado un ambiente “obsesivo” cada que ambos clubes se enfrentan; a más de cuatro décadas de distancia se volvieron a colocar como los protagonistas del futbol.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - December 6, 2020 Pumas UNAM's Juan Vigon celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Henry Romero

Historia de finales entre Cruz Azul y Pumas

En los últimos 45 años, Cruz Azul y Pumas han disputado en dos ocasiones la final de la Liga MX en Primera División, encuentros que han definido el campeonato mexicano en duelos directos. La primera serie, en la temporada 1978-79, terminó con el título para Cruz Azul, mientras que la revancha ocurrió en la campaña 1980-81, cuando Pumas conquistó el trofeo.

PUBLICIDAD

Ambos equipos mantienen el historial empatado en finales directas, con una victoria por lado y sin desmarcar la balanza a favor de alguno. En la última década, ningún otro enfrentamiento entre ambos ha definido el campeonato, aunque han coincidido en instancias de liguilla.

La rivalidad entre Cruz Azul y Pumas se consolidó como uno de los duelos frecuentes en liguillas, pero solo en las finales de 1979 y 1981 se ha definido el máximo título. El marcador global en ambas series refleja la paridad histórica entre los dos clubes capitalinos.

PUBLICIDAD

Tuca Ferretti fue figura de la final del 81 (Twitter/ @CruzAzul)

Final Temporada 78 - 79: Cruz Azul se coronó campeón

La final de la temporada 1978-79 entre Cruz Azul y Pumas se disputó a dos partidos. El encuentro de ida, jugado el 30 de junio de 1979 en Ciudad Universitaria, terminó 0-0. La defensa de Cruz Azul, encabezada por el portero Miguel Marín, logró contener al ataque universitario, que había sido el más efectivo del torneo.

En el partido de vuelta, celebrado en el Estadio Azteca, Cruz Azul se impuso 2-0. Los goles cayeron en la segunda mitad: Carlos Jara Saguier anota al minuto 69 y Horacio López Salgado sentencia el marcador al 88. Con este resultado, Cruz Azul obtuvo su sexto campeonato de liga.

PUBLICIDAD

La serie destacó por el duelo entre la mejor defensa (Cruz Azul) y la mejor ofensiva (Pumas) de esa temporada. La zaga celeste logró mantener su arco en cero durante los dos partidos de la final.

Hugo Sánchez en Pumas (Foto: @Fut_Vintage)

Final del 81 con campeonato de Pumas

La final de la temporada 1980-81 entre Pumas y Cruz Azul se disputó en dos partidos. El primero, el 6 de agosto de 1981 en el Estadio Azteca, terminó 1-0 a favor de Cruz Azul con gol de Adrián Camacho. La ventaja celeste no fue suficiente, ya que la vuelta, el 9 de agosto en Ciudad Universitaria, resultó en una remontada contundente de los universitarios.

PUBLICIDAD

En el duelo definitivo, Pumas venció 4-1. Hugo Sánchez abrió el marcador de cabeza al minuto 11, seguido por los goles de Ricardo “Tuca” Ferretti (20’), Manuel Manzo (27’) y Enrique López Zarza (75’). Cruz Azul descontó con tanto de Ricardo Toribio, pero no logra evitar la derrota. El resultado global fue 4-2 a favor de Pumas, que conquistó así su segundo campeonato de liga y despidió a Hugo Sánchez, quien partió al futbol español.

El equipo dirigido por Bora Milutinovic superó a los celestes de Nacho Trelles, quienes buscaban el tricampeonato.

PUBLICIDAD