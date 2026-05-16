Negociar o ir a juicio: las opciones de Gerardo Mérida tras entregarse a EEUU por presuntos vínculos con Los Chapitos

Fotografía de Gerardo Mérida cuando era funcionario en la administración de Rocha Moya. (Crédito: SSP Sinaloa)

Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez se entregara a autoridades de Estados Unidos, enfrenta dos posibles caminos: negociar un acuerdo con los fiscales federales o ir a juicio por sus presuntos vínculos con Los Chapitos.

El Gabinete de Seguridad confirmó que Mérida ingresó a EEUU desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo. Cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona y quedó bajo custodia de los Marshals, para luego ser trasladado hasta Nueva York y presentarse a su audiencia inicial, realizada este día 15.

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Ahí, en la corte de Manhattan y ante la jueza federal Sarah Netburn, el exservidor se declaró no culpable de tres cargos federales, entre ellos la conspiración para introducir drogas a Estados Unidos y otras acusaciones por armas.

Medios nacionales y expertos en la materia dan por sentado que el también exmilitar cruzó hacia el país vecino para buscar colaborar con las autoridades, por lo que la declaración de inocencia de Mérida sería un mero trámite y no una señal de que busca pelear por su libertad.

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Hasta el momento no se ha oficializado su cooperación, por lo que un juicio sigue siendo una posibilidad abierta.

La negociación y el juicio: cómo funciona cada opción en la justicia federal de Estados Unidos

En el sistema federal estadounidense, los acuerdos de culpabilidad (plea deals) son el mecanismo más común para resolver casos penales antes de llegar a juicio. En ese esquema, el acusado acepta declararse culpable de uno o varios cargos —generalmente los menos graves— a cambio de que los fiscales retiren otros o recomienden una pena menor al juez.

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La cooperación activa, es decir, aportar testimonios o evidencia que permita procesar a terceros, puede traducirse en una reducción adicional de sentencia bajo la figura conocida como substantial assistance, según las guías de la U.S. Sentencing Commission.

El ex secretario de Seguridad de Rocha Moya habría advertido a Los Chapitos de operativos contra narcolaboratorios

El otro camino implica que Mérida Sánchez enfrente a un jurado federal en Nueva York. Los fiscales del Departamento de Justicia deberían demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exfuncionario facilitó operaciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos.

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De resultar culpable en juicio, el margen de negociación sobre la pena desaparece casi por completo: el juez queda sujeto a las guías federales de sentencia, que en casos de narcotráfico con este nivel de cargos contemplan décadas de prisión o cadena perpetua.

Mérida Sánchez permanece en prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, el mismo recinto donde está recluido Ismael El Mayo Zambada y Néstor Isidro Pérez, alias “El Nini”.

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Según reportes de medios nacionales, su próxima audiencia está fijada para el 1 de junio.

En el mismo expediente de acusaciones figura Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, quien también habría viajado a Estados Unidos en busca de un acuerdo con las autoridades.

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Los tres cargos contra Gerardo Mérida en EEUU

La acusación presentada el 29 de abril ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York le imputa a Mérida Sánchez los mismos tres cargos que a la mayoría los acusados de Sinaloa, excepto al expolicía Juan Valenzuela, alias “Juanito”, quien tiene dos cargos más por presuntamente colaborar en el asesinato de un informante de la DEA.

El primero cargo contra Mérida es asociación delictuosa para la importación de narcóticos —fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina— desde México hacia Estados Unidos.

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El segundo y el tercero se refieren a la posesión y conspiración para portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Gerardo Mérida Sánchez será trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC Brooklyn). (captura de pantalla)

En caso de ser declarado culpable, podría recibir hasta cadena perpetua y una mínima de 40 años.

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Mérida Sánchez ocupó la secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024. Durante ese periodo, la fiscalía señala que aceptó más de 100 mil dólares en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de la facción ni realizó detenciones de sus miembros, y les proporcionó notificación previa de operaciones de las fuerzas del orden, incluidas redadas en laboratorios de drogas.

En 2023, habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 de esas redadas, lo que permitió evacuar personal y drogas antes de cada operativo.