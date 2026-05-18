EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de mayo

En pocas líneas:
12:41 hsHoy
Los acontecimientos de violencia en el país no cesan. Este lunes comienza luego de que se vivió una jornada intensa en dos entidades del país:
- En Puebla 10 integrantes de una familia fueron asesinados por un conflicto familiar relacionada con terrenos.
- En Tamaulipas se registró un ataque armado contra elementos de Protección Federal que dejó un agente muerto y otro herido,
- En Nayarit, Jalisco y Sinaloa fueron localizados y desmantelados cinco narcolaboratorios relacionados con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el CJNG y un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal.
12:40 hsHoy
La desaparición de Marilyn Jolette Chio García, una estudiante de 17 años, en la alcaldía Coyoacán, mantiene en alerta a su familia y comunidad desde el 12 de mayo.
12:40 hsHoy
Fue reportado el hallazgo de un sitio que fungía como centro de adiestramiento y crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Según los datos compartidos por la mare buscadora, Ceci Flores, en el sitio habría 16 fosas.