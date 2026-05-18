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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de mayo

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país con Infobae México

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En pocas líneas:

    12:41 hsHoy

    Los acontecimientos de violencia en el país no cesan. Este lunes comienza luego de que se vivió una jornada intensa en dos entidades del país:

    • En Puebla 10 integrantes de una familia fueron asesinados por un conflicto familiar relacionada con terrenos.
    • En Tamaulipas se registró un ataque armado contra elementos de Protección Federal que dejó un agente muerto y otro herido,
    • En Nayarit, Jalisco y Sinaloa fueron localizados y desmantelados cinco narcolaboratorios relacionados con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el CJNG y un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal.
    12:40 hsHoy

    ¿Dónde está Marilyn Jolette? La joven desapareció en Coyoacán después de que no la dejaron entrar al CETIS 2

    La joven de 17 años fue vista por última vez el 12 de mayo a las 07:05 en la colonia Del Carmen

    Marilyn Jolette Chio García. (FGJCDMX)
    Marilyn Jolette Chio García. (FGJCDMX)

    La desaparición de Marilyn Jolette Chio García, una estudiante de 17 años, en la alcaldía Coyoacán, mantiene en alerta a su familia y comunidad desde el 12 de mayo.

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    12:40 hsHoy

    Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

    Ceci Flores compartió parte de los hallazgos en sus redes sociales

    La madre buscadora acudió al sitio (X/@CeciPatriciaF)
    La madre buscadora acudió al sitio (X/@CeciPatriciaF)

    Fue reportado el hallazgo de un sitio que fungía como centro de adiestramiento y crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Según los datos compartidos por la mare buscadora, Ceci Flores, en el sitio habría 16 fosas.

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