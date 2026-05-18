EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de mayo

Fue reportado el hallazgo de un sitio que fungía como centro de adiestramiento y crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno , Jalisco . Según los datos compartidos por la mare buscadora, Ceci Flores, en el sitio habría 16 fosas.

La desaparición de Marilyn Jolette Chio García , una estudiante de 17 años, en la alcaldía Coyoacán , mantiene en alerta a su familia y comunidad desde el 12 de mayo.

En Nayarit, Jalisco y Sinaloa fueron localizados y desmantelados cinco narcolaboratorios relacionados con Audias Flores Silva , alias “El Jardinero”, identificado como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el CJNG y un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal.

En Tamaulipas se registró un ataque armado contra elementos de Protección Federal que dejó un agente muerto y otro herido,

En Puebla 10 integrantes de una familia fueron asesinados por un conflicto familiar relacionada con terrenos.

Los acontecimientos de violencia en el país no cesan. Este lunes comienza luego de que se vivió una jornada intensa en dos entidades del país:

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