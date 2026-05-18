México

Este es el registro que vecinos del Estadio Ciudad de México deben tener para acceder con sus vehículos

Cambios inéditos en la cotidianeidad impactarán a quienes habitan alrededor del estadio de Santa Úrsula por la implementación de operativos especiales y nuevas formas de circulación

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A drone view of Banorte Stadium, temporarily renamed Mexico City Stadium (Estadio Ciudad de Mexico), as renovation work continues ahead of the World Cup, which begins June 11, in Mexico City, Mexico, May 15, 2026. REUTERS/Henry Romero
A drone view of Banorte Stadium, temporarily renamed Mexico City Stadium (Estadio Ciudad de Mexico), as renovation work continues ahead of the World Cup, which begins June 11, in Mexico City, Mexico, May 15, 2026. REUTERS/Henry Romero

En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, los vecinos de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México enfrentarán un problema de movilidad: el ingreso a sus domicilios con sus vehículos. El gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo para que los accesos al estadio sean peatonales.

Esto significa restricciones viales en la zona sur de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas han puesto en marcha un censo vehicular para regular el acceso en los alrededores durante los partidos, lo que ya impacta la rutina diaria de cientos de familias.

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El esquema de movilidad restringida se aplicará los días 11, 18 y 24 de junio, así como el 30 de junio y el 5 de julio, fechas de los partidos en el estadio. Los bloqueos comenzarán alrededor de cinco horas antes de cada encuentro y se extenderán hasta dos horas después de concluir el partido. Solo los automóviles registrados podrán acceder al perímetro delimitado por Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, avenida Gran Sur y avenida Santa Úrsula, zona donde se anticipan fuertes presiones viales durante el torneo internacional.

¿En qué consiste el censo vehicular para el Estadio Banorte?

Cetram Huipilco
El esquema de movilidad restringida se aplicará los días 11, 18 y 24 de junio, así como el 30 de junio y el 5 de julio (/CUARTOSCURO.COM)

Durante junio y julio, los residentes de colonias como El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya, Cantil del Pedregal y sectores de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa deben registrar sus vehículos para obtener un código que les permita ingresar los días de partido. El operativo inicia un mes antes de los encuentros y busca reducir el tránsito local, permitiendo exclusivamente el acceso a vehículos acreditados.

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El operativo de registro vehicular comenzó este fin de semana a través de un esfuerzo conjunto entre la alcaldía Coyoacán, el gobierno de la Ciudad de México y dependencias federales. Esta estrategia corresponde al plan de movilidad especial para los cinco partidos del Mundial programados en el estadio para el verano de 2026.

Brigadas identificadas recorren la denominada “primera milla”, visitando domicilios y censando automóviles y motocicletas en las zonas seleccionadas. Dentro del área de restricción se encuentran El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya, Cantil del Pedregal, así como partes de Pedregal de Santa Úrsula y Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Vista aérea de un paradero de autobuses en Huipulco, con techos blancos, barandales morados, autobuses y personas bajo el sol
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabezó la ceremonia simbólica de entrega de las obras del paradero Huipulco y las banquetas de Tlalpan, mejorando la infraestructura alrededor del Estadio Azteca. (Luz Coello /Infobae México)

Vecinos del Estadio Azteca deberán presentar registro para acceder a sus domicilios

Al participar en el censo, los vecinos deben presentar un comprobante de domicilio y los datos completos del vehículo: placas, marca, modelo y color. Como resultado, reciben un código QR exclusivo para su acceso el día del partido. Esta medida busca evitar el ingreso de aficionados o visitantes ajenos a la zona y minimizar problemas de tránsito y saturación.

Algunos habitantes de Santa Úrsula han expresado sus inquietudes acerca del procedimiento, mientras que otros valoran la iniciativa para contener el caos vial y los accesos irregulares. El operativo abarca tanto automóviles como motocicletas registrados a nombre de residentes.

Para quienes no se encuentren en su domicilio al momento de la visita, la alcaldía instaló un módulo permanente en el Centro de las Artes Santa Úrsula, en la esquina de San Ricardo y avenida Santa Úrsula. El trámite se realiza de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

La dinámica habitual en las colonias cercanas se ajusta desde ahora, pues durante los partidos únicamente los residentes censados podrán circular dentro del área restringida. Este ajuste genera inquietud logística entre quienes trabajan, estudian o deben trasladarse esos días.

Los puntos principales que los vecinos deben considerar en este proceso son:

  • Presentar comprobante de domicilio vigente.
  • Proporcionar placas, marca, modelo y color del vehículo.
  • Asistir al módulo fijo en caso de no haber sido censados en casa.
  • Obtener y guardar el código QR para su ingreso.

  • Presentar comprobante de domicilio vigente.
  • Proporcionar placas, marca, modelo y color del vehículo.
  • Asistir al módulo fijo en caso de no haber sido censados en casa.
  • Obtener y guardar el código QR para su ingreso.

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