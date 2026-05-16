México

Noroña critica al Gabinete de Seguridad por permitir salida de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU

Los exfuncionarios señalados son investigados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

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El senador Gerardo Fernández Noroña criticó labor del Gabinete de Seguridad en el caso de exfuncionarios de Sinaloa que se entregaron a las autoridades de EU
El senador Gerardo Fernández Noroña criticó labor del Gabinete de Seguridad en el caso de exfuncionarios de Sinaloa que se entregaron a las autoridades de EU

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lanzó fuertes críticas contra el Gabinete de Seguridad federal por la falta de vigilancia sobre dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que lograron ingresar a Estados Unidos, donde ahora enfrentan investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas estatal, quienes cruzaron la frontera hacia territorio estadounidense en medio de señalamientos sobre posibles nexos con el cártel de Sinaloa.

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Durante su tradicional videocharla en redes sociales, Fernández Noroña cuestionó la actuación de las autoridades mexicanas y calificó como grave que ambos personajes hayan salido del país sin restricciones, pese a que ya eran mencionados por autoridades estadounidenses.

Noroña cuestiona falta de vigilancia

El Senador de Morena Gerardo Fernández Noroña hace declaración pública por la marcha en defensa de la soberanía nacional

El legislador morenista consideró que el Gobierno federal debió mantener bajo vigilancia a ambos exfuncionarios, especialmente ante la presión internacional que enfrenta México en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

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“Es evidente que van a decir todo lo que quiera el gobierno de Estados Unidos a cambio de que los dejen en libertad o les pongan condenas muy ligeras”, expresó el senador morenista.

“El Gabinete de Seguridad, más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad a estas personas”, declaró.

Las críticas surgieron luego de que trascendiera que Mérida Sánchez habría sido aceptado por la justicia estadounidense como testigo cooperante, una figura legal que otorga ciertos beneficios y protección a cambio de colaborar con información relevante para las investigaciones.

De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, las autoridades estadounidenses buscarían obtener datos sobre una presunta red de protección y complicidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

“No puede ser”: Fernández Noroña

Noroña expresó sorpresa por el hecho de que el Gabinete de Seguridad supiera datos específicos de los exfuncionarios, pero no actuaron
Noroña expresó sorpresa por el hecho de que el Gabinete de Seguridad supiera datos específicos de los exfuncionarios, pero no actuaron

El senador también expresó sorpresa por el hecho de que las autoridades mexicanas supieran detalles específicos sobre el cruce fronterizo del exfuncionario, pero no actuaran antes para impedir su salida.

“Cómo es posible que tengan hasta la hora y el lugar por donde cruzó, ahora que nos informen cómo pasó, en qué vuelo llegó el exsecretario de Finanzas a Nueva York”, cuestionó.

Fernández Noroña afirmó que la defensa de la soberanía nacional no debe convertirse en una excusa para descuidar labores de inteligencia y vigilancia sobre personas bajo sospecha.

“¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema? Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, expresó.

Crece tensión por investigaciones en Estados Unidos

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. (Foto: @sinaloagobmx)
Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. (Foto: @sinaloagobmx)

El caso ocurre en un contexto de creciente presión del Gobierno de Estados Unidos hacia México en torno al combate a organizaciones criminales y posibles vínculos de funcionarios públicos con grupos del narcotráfico.

La situación ha generado atención política debido a que ambos exfuncionarios formaron parte del gobierno encabezado por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, entidad considerada uno de los principales bastiones del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna investigación formal abierta en México contra Mérida Sánchez o Díaz Vega, ni sobre posibles órdenes de aprehensión o restricciones migratorias previas a su salida del país.

Sin embargo, las declaraciones de Fernández Noroña reflejan la preocupación dentro de sectores de Morena ante el impacto político y diplomático que podría generar el avance de las investigaciones estadounidenses.

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