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Leonardo Aguilar da concierto casi vacío en Zacatecas y los videos se hacen virales

El cantante se presentó en el Lienzo Charro Antonio Aguilar en Zacatecas

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Leonardo Aguilar
El hijo de Pepe Aguilar se presentó el 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas, pero los videos que circularon en redes sociales revelaron un recinto con mínima asistencia. (Facebook Leonardo Aguilar)

Leonardo Aguilar se presentó el pasado 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas, y los videos que circularon en redes sociales mostraron un recinto con las gradas a mínima capacidad. Solo las filas inferiores registraron asistentes, quienes grababan con sus celulares y se acercaban al cantante cada vez que pasaba montado a caballo.

El hijo de Pepe Aguilar agradeció al público presente durante su actuación, pero hasta el momento no ha emitido declaraciones formales sobre la baja asistencia. En sus historias de Instagram únicamente compartió fragmentos del show.

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Las gorditas Doña Julia, el anuncio que desató las críticas antes del concierto

Leonardo Aguilar -México- 1 mayo
El concierto que Leonardo Aguilar ofreció el 16 de mayo en Zacatecas se convirtió en tendencia en redes sociales desde su promoción. (Instagram)

Días antes del evento, Leonardo promovió la venta de boletos a través de TikTok con un mensaje que generó burlas en redes: “Ya están disponibles los boletos, ya están a la venta, en las gorditas Doña Julia y en las tiendas de El Jerezano”. El anuncio fue suficiente para que los comentarios negativos se multiplicaran antes de que el concierto siquiera ocurriera.

El Lienzo Charro lleva el nombre de su abuelo, Antonio Aguilar, lo que le daba al evento un peso simbólico para el cantante. Él mismo lo había señalado en declaraciones previas al show, donde describió esa fecha como especial por el vínculo familiar con el recinto.

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Así reaccionaron los internautas

  • “Yo que él me dedicaba a otra cosa”
  • “Todo por las esponjas”
  • “El efecto Ángela Aguilar ya alcanzó a su hermanito”
  • “Y mañana sale el papá a decir que si vendió”
  • “Igual que la hermana cantando covers”

No es la primera vez que enfrenta un recinto semivacío

El hijo de Pepe Aguilar se presentó el 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas, pero los videos que circularon en redes sociales revelaron un recinto con mínima asistencia. (@lassuegrasdeleo)

En febrero de 2026, Leonardo ya había protagonizado una situación similar. Varios videos de TikTok mostraron un concierto con muy poca asistencia en el Kiva Auditorium de Albuquerque, Nuevo México. Antes de que las críticas se acumularan, el cantante tomó la delantera y publicó un video en Instagram donde reconoció que prácticamente no había vendido boletos para esa fecha.

En ese mensaje se mostró agradecido con quienes sí compraron su boleto y afirmó sentirse orgulloso de ejercer esta profesión a la que se ha dedicado desde los 12 años.

Cabe señalar que en paralelo a sus presentaciones en vivo, Leonardo Aguilar lleva varias semanas en modo de promoción, así como encuentros con los medios de comunicación.

Durante los últimos meses el hermano de Ángela, lanzó su versión de “El adolorido”, tema que su abuelo popularizó en la época de 1960, y hace menos de un mes publicó “Para bien o para mal”, una canción de su autoría. Ninguno de los dos lanzamientos pareció traducirse en mayor convocatoria para su show en Zacatecas.

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