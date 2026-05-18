Arrestan a dos por el ataque armado que dejó un elemento de Protección Federal muerto y otro herido en Tamaulipas

Foto: Redes sociales / SSPC

Luego de que este domingo se registró una agresión armada contra elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en Matamoros, Tamaulipas, dos implicados en el ataque fueron detenidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los hombres -de quienes no detallaron su identidad- fueron localizados durante el despliegue operativo tras el ataque, a quienes les aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

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Además, se detalló que continúan las labores para localizar y arrestar a todos los involucrados.

Así fue el ataque armado

La mañana de este domingo fueron atacados a balazos agentes del Servicio de Protección Federal cuando se encontraban en el municipio de Matamoros luego de finalizar sus labores.

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Cuando los agentes se trasladaban a bordo de una unidad oficial fueron impactados por una camioneta, la cual luego de chocar contra ellos huyó del lugar.

Ante su intento por escapar, los elementos iniciaron una persecución en la que fueron agredidos a balazos, además, durante el seguimiento una segunda camioneta con personas armadas arribó al lugar y también realizó detonaciones de arma de fuego contra los oficiales, lo que desató un enfrentamiento.

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Un agente murió en el lugar y otro resultó herido

Foto: SSPC

Las autoridades detallaron que derivado de la agresión armada un oficial presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Derivado del enfrentamiento, otro agente falleció en el sitio, por lo que se dio parte a la autoridad ministerial para la realización de las diligencias e investigaciones correspondientes.

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*Información en desarrollo...