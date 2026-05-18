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Pumas vs Pachuca en vivo: sigue la semifinal de vuelta del Clausura 2026 Liga MX

Los dirigidos por Efraín Juárez tienen 90 minutos para revertir el marcador global 1 - 0 que los estaría dejando fuera de la gran final del torneo; Cruz Azul espera rival

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La semifinal de vuelta del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario enfrenta a Pumas y Pachuca en un duelo que definirá al segundo finalista del torneo. Los universitarios llegan al encuentro con la obligación de revertir el 1-0 adverso sufrido en el partido de ida en el Estadio Hidalgo, resultado que pone a prueba la solidez del equipo dirigido por Efraín Juárez y la capacidad de respuesta ante su afición.

Pumas cerró la campaña regular como líder del campeonato, lo que le permite avanzar a la final con solo igualar el marcador global. La escuadra auriazul ha construido una identidad competitiva a lo largo del torneo y ahora apela a la fortaleza de su localía. “La eliminatoria se disputa en 180 minutos”, expresó Juárez en conferencia de prensa, subrayando la importancia de mantener la calma y el enfoque en el compromiso definitivo ante Pachuca. El técnico también hizo un llamado a la afición universitaria para convertir el estadio en un verdadero fortín, convencido de que el apoyo desde la grada será determinante para buscar la remontada.

El historial de enfrentamientos recientes muestra paridad y duelos de alto voltaje, incrementando la expectativa por el desenlace de la serie. Ambos equipos han demostrado argumentos para pelear por un lugar en la final, pero será el rendimiento en los noventa minutos restantes lo que determine quién acompañará a Cruz Azul en la definición por el título del Clausura 2026.

Los dirigidos por Esteban Solari finalizaron en la cuarta posición de la tabla con 31 puntos y ahora buscarán administrar la ventaja conseguida gracias al gol de la ida. Tuzos sabe que con mantener el resultado global en su favor asegurará su pase a la gran final, instancia en la que ya espera Cruz Azul.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

El conjunto auriazul buscará aprovechar la localía en una cancha históricamente complicada para los Tuzos. (Ilustración: Jovani Pérez)
El conjunto auriazul buscará aprovechar la localía en una cancha históricamente complicada para los Tuzos. (Ilustración: Jovani Pérez)
00:32 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Pumas

  1. Keylor Navas
  2. Rubén Duarte
  3. Nathan Silva
  4. Rodrigo López
  5. Uriel Antuna
  6. Juninho Vieira
  7. Adalberto Carrasquilla
  8. Robert Morales
  9. Jordan Carrillo
  10. Pedro Vite
  11. Álvaro Angulo
Gráfico digital en tonos azules y dorados con el "XI Inicial" y fotos de 11 futbolistas y un entrenador. Incluye logos de Pumas y Pachuca, y detalles del partido
Gráfico con la alineación inicial propuesta para el partido de vuelta de la semifinal entre Pumas y Pachuca en el torneo Clausura 2026. (X/ Pumas MX)

Pachuca

  1. Carlos Moreno
  2. Sergio Barreto
  3. Jorge Berlanga
  4. Brian García
  5. Carlos Sánchez
  6. Christian Rivera
  7. Víctor Guzmán
  8. Elías Montiel
  9. Robert Kenedy
  10. Oussama Idrissi
  11. Enner Valencia
Alineación oficial del Club Pachuca para la Semifinal de Vuelta. Texto blanco con nombres de jugadores, números, DT Esteban Solari, escudos de Pumas y Pachuca
La alineación oficial del Club Pachuca, dirigida por Esteban Solari, está lista para el crucial partido de vuelta de la Semifinal contra Pumas. (X/ @Tuzos)
00:24 hsHoy

Afición empieza a arribar al Estadio Olímpico Universitario

El público auriazul empezó a abarrotar los accesos del recinto en Ciudad Universitaria.

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)
00:16 hsHoy

Pachuca y Pumas disputarán el último boleto de la Liga Mx a la CONCACAF Champions Cup

Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región

Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región. (Infobae México: Jovani Pérez)
Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región. (Infobae México: Jovani Pérez)

La semifinal entre Pachuca y Pumas tiene en juego más que el pase a la final del torneo. El equipo que logre avanzar también obtendrá un boleto para la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento.

Leer la nota completa
23:50 hsAyer

Posible alineación Pumas vs Pachuca

En el once inicial, Pumas apostaría por la experiencia de Navas en el arco y la solidez defensiva de Duarte, Silva, López y Vite. En el mediocampo, la presencia de Angulo, Carrillo y Carrasquilla busca equilibrio y generación de juego, mientras que Antuna, Juninho y Morales conforman el tridente ofensivo encargado de revertir la desventaja.

Por su parte, Pachuca llega motivado tras imponerse en casa y eliminar en la ronda anterior al vigente bicampeón, Toluca, afirmándose como uno de los equipos más sólidos de la campaña.

La alineación visitante estará encabezada por Moreno en la portería, respaldado por una defensa formada por García, Barreto, Berlanga y Sánchez. El medio campo contará con la labor de Guzmán, Rivera e Idrissi, mientras que el ataque recaerá en Montiel, Kenedy y Valencia, piezas clave para sostener la ventaja y buscar el golpe definitivo en campo ajeno.

23:45 hsAyer

Sigue el Minuto a Minuto de la Semifinal de vuelta Pumas vs Pachuca Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club Universidad Nacional se prepara para afrontar la semifinal de vuelta en el Olímpico Universitario.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

  • Competición: Clausura 2026, semifinal de vuelta
  • Fecha y Hora: Domingo 19 de mayo, 19:00 hrs centro de México.
  • Estadio: Olímpico Universitario, CDMX
  • Árbitro: Daniel Quintero
  • Transmisión: Azteca 7 y TUDN, Canal 5, Vix

POSIBLES ALINEACIONES

  • Pumas: Navas, Duarte, Silva, López, Vite, Angulo, Carrillo, Carrasquilla, Antuna, Juninho y Morales.
  • Pachuca: Moreno, García, Barreto, Berlanga, Sánchez, Guzmán, Rivera, Idrissi, Montiel, Kenedy y Valencia.

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