Pumas vs Pachuca en vivo: sigue la semifinal de vuelta del Clausura 2026 Liga MX

La semifinal de vuelta del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario enfrenta a Pumas y Pachuca en un duelo que definirá al segundo finalista del torneo. Los universitarios llegan al encuentro con la obligación de revertir el 1-0 adverso sufrido en el partido de ida en el Estadio Hidalgo, resultado que pone a prueba la solidez del equipo dirigido por Efraín Juárez y la capacidad de respuesta ante su afición.

Pumas cerró la campaña regular como líder del campeonato, lo que le permite avanzar a la final con solo igualar el marcador global. La escuadra auriazul ha construido una identidad competitiva a lo largo del torneo y ahora apela a la fortaleza de su localía. “La eliminatoria se disputa en 180 minutos”, expresó Juárez en conferencia de prensa, subrayando la importancia de mantener la calma y el enfoque en el compromiso definitivo ante Pachuca. El técnico también hizo un llamado a la afición universitaria para convertir el estadio en un verdadero fortín, convencido de que el apoyo desde la grada será determinante para buscar la remontada.

El historial de enfrentamientos recientes muestra paridad y duelos de alto voltaje, incrementando la expectativa por el desenlace de la serie. Ambos equipos han demostrado argumentos para pelear por un lugar en la final, pero será el rendimiento en los noventa minutos restantes lo que determine quién acompañará a Cruz Azul en la definición por el título del Clausura 2026.

Los dirigidos por Esteban Solari finalizaron en la cuarta posición de la tabla con 31 puntos y ahora buscarán administrar la ventaja conseguida gracias al gol de la ida. Tuzos sabe que con mantener el resultado global en su favor asegurará su pase a la gran final, instancia en la que ya espera Cruz Azul.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido: