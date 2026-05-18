Fans de “Atrévete a Soñar” y Las Divinas podrían tener museo, adelanta Violeta Isfel

La actriz confirmó que resguarda artículos icónicos y defiende el valor de revivir momentos ligados a la telenovela que marcó su carrera hace 16 años. (Facebook Violeta Isfel)

Violeta Isfel, actriz reconocida por su papel de “Antonella Rincón” en la telenovela Atrévete a Soñar, reveló que le gustaría crear un museo dedicado al personaje que la consolidó profesionalmente hace ya dieciséis años en la televisión.

La iniciativa surge como respuesta de la artista al debate recurrente en redes sociales, donde enfrenta tanto muestras de cariño como críticas por mantener presente el legado de Antonella. El proyecto buscaría preservar objetos originales de la producción y brindar a los seguidores un espacio para revivir el fenómeno juvenil que, pese al tiempo transcurrido, sigue generando conversación entre el público.

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La propuesta del museo fue revelada recientemente cuando Isfel, en un encuentro con medios, mencionó que su productor digital estaría contemplando abrir un espacio con piezas emblemáticas de la telenovela. Fue entonces que Violeta confirmó que ya comenzó a resguardar la memoria de su personaje mediante la protección de los artículos más representativos para evitar su deterioro.

Sobre la iniciativa dijo: “Mi productor digital quiere poner un museo, él quiere en su momento poner un museo. Entonces mejor le damos mantenimiento, limpiamos las cositas, las dejamos guardadas en un lugar donde el tiempo no las degrade tanto… Uno nunca sabe, va a haber un punto en la vida en el que de este mundo me voy a ir, como todos. Estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño”, expresó entusiasmada.

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Según Violeta, su productor digital contemplaría exhibir piezas emblemáticas de la producción juvenil.

“Él quiere en su momento poner un museo. Entonces me dice: ‘no puedes tirar nada’”.

Durante estos dieciséis años, Isfel ha enfrentado cuestionamientos en redes sociales por su continua relación con “Antonella”. Varias personas han manifestado que la actriz debería dejar atrás al personaje, pero Violeta rechaza esta postura y defiende la importancia de no renunciar a un papel que le otorgó reconocimiento y afecto.

Al ser cuestionada al respecto, respondió: “No tengo por qué soltar algo que me dio tanto y no es que yo vaya por la vida siendo Antonella siempre. Recordar pequeños momentos es válido y quien quiera tomarlo como lo quiera tomar es muy su viaje, cada quien habla de cómo se siente. Entonces, más bien tendrían que preguntar por qué atacan tanto, a lo mejor hay algo en su interior que no está del todo bien”, afirmó.

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El impacto de Atrévete a Soñar, transmitida por primera vez en el año 2009, no se limita sólo al ámbito actoral para Isfel. Entre los datos que sorprendieron a los seguidores destaca el hecho de que durante las grabaciones la actriz tenía 23 años y ya era madre, mientras que su personaje en pantalla era una adolescente de 14 años.

Objetos originales y la venta de artículos simbólicos de Antonella

Violeta Isfel fue una de las protagonistas de la telenovela "Atrévete a soñar" en 2009. (Foto: @_atrevteasonar_/ Instagram)

El museo del que habló Violeta Isfel incluiría piezas originales que la actriz ha conservado desde la época de la telenovela. El interés de los fanáticos ya se había reflejado antes en la venta de plumas similares a las que utilizó Antonella, una colección que recientemente ha mostrado en su cuenta de TikTok.

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En dicha telenovela, Isfel formó parte de un elenco integrado por figuras como Danna Paola, Eleazar Gómez, Vanessa Guzmán, René Strickler, Cynthia Klitbo y Samadhi Zendejas. El renovado interés por su personaje y los productos asociados a la telenovela muestran el peso que esta producción juvenil aún conserva en la televisión mexicana.

Pese a la controversia en torno a su personaje, Violeta sostiene sus planes de resguardar la memoria de Antonella, buscando ofrecer a quienes siguieron la transmisión de Atrévete a Soñar un espacio para revivir “pequeños momentos” y conservar recuerdos vinculados a esta experiencia.

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