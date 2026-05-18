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Cazzu frena insultos contra Christian Nodal durante su show en Tecate Emblema

Este fin de semana la cantante argentina se presentó en el festival Tecate Emblema en Ciudad de México

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Durante el show de Cazzu en el Tecate Emblema, los asistentes comenzaron a insultar a Christian Nodal, sin embargo, la cantante argentina los frenó. (TikTok)

Durante su presentación en el Tecate Emblema, la cantante argentina Cazzu intervino para detener los insultos del público hacia Christian Nodal en medio de un ambiente de tensión por el proceso legal que ambos mantienen en torno a la custodia de su hija.

La artista pidió a sus seguidores enfocarse en la música y no en la polémica, marcando el tono del concierto que tuvo lugar tras semanas de controversia mediática entre ambos cantantes.

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Al inicio de su show, Cazzu se dirigió al público con una presentación personal: “Voy a volver a repetir mi nombre. Yo me llamo Julieta, pero me dicen Cazzu. Me pueden buscar en YouTube como Cazzu con dos Z. Tengo 32 años”.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Poco después, mientras explicaba su trayectoria y mencionaba que quizá muchos la reconocían por “leyendas urbanas”, los asistentes comenzaron a lanzar insultos dirigidos al sonorense con: “Chinga a tu madre, Nodal”.

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Ante la situación, la cantante interrumpió: “No, no, no. Un momento, un momento. A ver. Escuchen. Es un momentazo, me refería, decía... yo les decía antes que, que tenemos una oportunidad hermosa de escuchar mucha música diferente y evidentemente todas las personas que estamos acá nos gusta algo distinto”. Cazzu aprovechó el momento para remarcar la diversidad de gustos musicales y el valor de la música como punto de encuentro, alejando la atención de la polémica.

A lo largo de la noche, la artista reafirmó su postura de respeto y pidió al público disfrutar el evento sin entrar en confrontaciones personales. La reacción de la audiencia fue de apoyo, con aplausos y gritos que acompañaron el momento de unidad musical. Además, el público mexicano la ovacionó con gritos de “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”, a lo que la cantante respondió saltando con entusiasmo sobre el escenario.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Cazzu, bajo restricciones legales para hablar de Nodal

En la víspera, la cantante dio a conocer ante los medios de comunicación que ya no podía dar declaraciones sobre Christian Nodal o temas relacionados debido a restricciones legales.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera”, dijo Cazzu ante un grupo de reporteros.

La artista solicitó comprensión tanto a la prensa como al público, advirtiendo que cualquier insistencia resultaría infructuosa.

La argentina llegó a México para presentarse en el festival y participar en otros conciertos como parte de su gira “Latinaje”. El Tecate Emblema se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez , con un cartel que incluyó a Jonas Brothers, Louis Tomlinson, LP, Mika, Orville Peck, Ru Paul, entre otros. Este 18 de mayo también tocará en Querétaro.

El contexto de la polémica

CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La relación entre Cazzu y Nodal permanece en el centro de la atención mediática desde su separación en mayo de 2024. Tras el anuncio, Nodal hizo pública su nueva relación con Ángela Aguilar, lo que avivó rumores de infidelidad y profundizó la controversia.

Desde entonces, han circulado versiones de que el cantante no visita regularmente a su hija ni cumple con la pensión alimenticia, algo que él rechaza.

La demanda legal de Nodal no solo solicita que el juez regule la custodia y el régimen de visitas, sino que también exige que la menor deje de ser mostrada en redes sociales, argumentando que la madre utiliza la imagen de la niña para construir una narrativa que lo perjudica.

La controversia trascendió los medios y llegó al ámbito legislativo. En Michoacán, se presentó la llamada “Ley Cazzu”, una propuesta para proteger los derechos de madres y menores en conflictos familiares expuestos públicamente, pues el sonorense también le ha negado permisos de viaje a la menor.

La iniciativa busca eliminar el poder de veto de padres ausentes o deudores alimentarios, garantizar la movilidad de los menores y agilizar los procesos judiciales, estableciendo plazos máximos de 180 días.

Aunque la artista aclaró frente a la prensa que no fue iniciativa suya, manifestó sentirse identificada y halagada porque su caso haya visibilizado problemáticas comunes.

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