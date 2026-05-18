Pumas vs Cruz Azul: los mejores memes tras definirse la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán por el campeonato del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. (Redes sociales)

Pumas avanzó este domingo a su decimosexta final en la Liga MX tras vencer 1-0 al Pachuca en la vuelta de la semifinal del Clausura 2026, y las redes sociales respondieron de inmediato con memes ante la confirmación de que habrá clásico capitalino, con los universitarios enfrentándose al Cruz Azul por el título.

Jordan Carrillo anotó el gol que mandó a Pumas a la final

El mediocampista Jordan Carrillo, cedido a préstamo por el Santos para este torneo, marcó el único tanto del partido con un tiro libre al minuto 56.

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Desde el pitazo inicial, Pumas ofreció una versión completamente distinta a la cautelosa que mostró en el juego de ida. Los felinos arrancaron con intensidad por los costados para enviar servicios a sus dos puntas: el brasileño Juninho Vieira y el paraguayo Robert Morales, máximo goleador universitario del torneo.

Jordan Carrillo celebra con sus compañeros tras anotar el gol con el que Pumas UNAM alcanzó la final del torneo mexicano de fútbol. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Morales tuvo las dos mejores oportunidades del primer tiempo. Primero estrelló un remate de cabeza en el travesaño; luego voló un remate frontal con el marco abierto. Los Tuzos, llegados a la fase final como cuartos de la tabla, se dedicaron a soportar los embates felinos durante la mayor parte del partido.

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El partido tuvo su momento más comentado al minuto 90′+2, cuando el delantero venezolano Salomón Rondón —enviado al campo por el entrenador del Pachuca Esteban Solari para salvar la eliminatoria— desperdició el gol con el arco abierto frente al costarricense Keylor Navas. La asistencia fue del brasileño Robert Kenedy, pero el remate del “Gladiador” voló por encima del marco en la agonía del partido.

Los jugadores de Pumas festejan frente a su afición el pase a la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Los Tuzos habían cambiado de actitud al verse en desventaja, pero la falla de Rondón resultó definitiva. Con el empate global de 1-1, el liderato de la fase regular le dio el boleto a la final a los felinos, que terminaron como líderes en la tabla general.

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Para Navas, a los 39 años y en su segundo torneo con Pumas, es su primera final en el fútbol mexicano.

Pumas vs Cruz Azul: cuándo y dónde se jugará la final de la Liga MX

La gran final enfrentará a Pumas contra Cruz Azul, que el sábado venció 2-1 de visita al Guadalajara en el estadio Jalisco para avanzar con marcador global de 4-3.

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La última vez que Pumas disputó una final fue ante el León en el torneo Guard1anes (Apertura) 2020. Su título más reciente data del Clausura 2011 contra el Morelia, lo que significa que los universitarios acumulan 15 años sin campeonato.

Los jugadores de Pumas UNAM celebran su clasificación a la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 17 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Las fechas exactas de ambos juegos no se han confirmado de manera oficial al cierre de esta nota.

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El partido de ida podría jugarse el jueves 21 de mayo, con un estadio y hora aún por definir. Lo que sí está definido es que los dirigidos por Joel Huiqui llegarán el domingo 24 de mayo a Ciudad Universitaria, escenario de la final de vuelta, gracias a que Pumas terminó como líder de la fase regular con 36 puntos, cifra que ningún equipo había alcanzado en 30 años de torneos cortos.

Ambos partidos serán transmitidos por televisión abierta.

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Los mejores memes tras confirmarse la final Pumas vs Cruz Azul

La final del Clausura 2026 ya quedó definida y las redes sociales reaccionaron de inmediato. Luego de que Pumas consiguió su pase para enfrentar a Cruz Azul en la serie por el título de la Liga MX, miles de aficionados inundaron plataformas como X, Facebook e Instagram con memes sobre el esperado duelo entre universitarios y celestes.

Las publicaciones no tardaron en volverse virales: desde burlas por las históricas finales perdidas de Cruz Azul hasta referencias al sufrimiento de la afición auriazul y la intensidad de una final entre dos de los equipos más populares del futbol mexicano.

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La final entre Pumas y Cruz Azul revive una rivalidad que no definía un campeonato desde hace 45 años. Ambos clubes tienen un título ganado frente al otro en finales de Liga MX: Cruz Azul conquistó la temporada 1978-79 tras vencer 2-0 en el Azteca, mientras que Pumas tomó revancha en la campaña 1980-81 con una remontada histórica encabezada por Hugo Sánchez y Ricardo “Tuca” Ferretti.