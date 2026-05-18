Jake Paul lanza amenaza a Canelo Álvarez tras burlarse de oferta millonaria para pelear: “Le patearé el trasero”

Jake Paul ha mostrado en diversas ocasiones su ganas de pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

Jake Paul emitió una nueva amenaza dirigida a Canelo Álvarez después de que el campeón mexicano se burlara públicamente de la cuantiosa oferta que el estadounidense le había hecho días atrás para concretar un combate en el cuadrilátero.

Cabe recordar que hace algunos días en un video que se publicó en el canal de Betr, el youtuber afirmó que está dispuesto a pagarle 200 millones de pesos al mexicano para pelear, y aseguró que un combate entre ambos sería el más grande que se puede hacer en el boxeo actualmente.

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Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

La respuesta de Saúl Álvarez

El tapatío reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales y publicó una historia con emojis de risa, empleando el sarcasmo para responder a la propuesta del influencer.

Cabe recordar que el año pasado, el youtuber estuvo cerca de cerrar una pelea con Canelo Álvarez, pero esa posibilidad se esfumó cuando Turki Al-Alshikh y Riyad Season aseguraron al mexicano un acuerdo por cuatro combates con un valor cercano a 400 millones de dólares.

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Jake Paul asegura que le pateará el trasero a Canelo

Jake Paul desestimó la reciente respuesta de Saúl Álvarez sobre un posible enfrentamiento entre ambos. “No sé qué significa”, sostuvo el boxeador estadounidense al ser cuestionado por Fight Hub sobre la publicación hecha por el mexicano. Además, el youtuber añadió que, de concretarse la pelea, “no se va a estar riendo cuando le patee el trasero”.

El estadounidense publicó un video con su top 10 y avivó la rivalidad con el campeón tapatío. (Ilustración: Jesús Aviles)

Cabe indicar que hasta la fecha, Jake Paul suma 14 peleas profesionales, con 12 victorias y dos derrotas; siete de esos triunfos han sido por nocaut. Su resultado más relevante ocurre en junio del año pasado, al imponerse por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en el Honda Center de Anaheim.

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Desde su debut en 2020, Paul ha enfrentado principalmente a figuras provenientes de las artes marciales mixtas y a veteranos con amplio reconocimiento mediático, como Anderson Silva y Nate Diaz.

El siguiente paso en la carrera de Álvarez

El siguiente combate de Saúl Álvarez ya tiene fecha y sede: el propio boxeador anunció que su regreso al ring será el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con un título mundial de los supermedianos en juego.

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Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer el nombre de su rival, todo indica que el elegido es Christian Mbilli. El púgil de origen francés fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace unas semanas y el organismo lo designó para defender su cinturón en septiembre de 2026, coincidiendo con el retorno del mexicano.