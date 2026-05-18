Un peluche de puerquito y jóvenes de 17 años: el inquietante patrón detrás de dos asesinatos en Culiacán, Sinaloa

(X/@Eco1_LVM)

Dos adolescentes de 17 años asesinados en colonias del norte de Culiacán en menos de 48 horas, y en ambas escenas el mismo objeto: un peluche de cerdito color rosa tirado junto a la sangre y los casquillos.

El patrón ya causa inquietud en una ciudad que lleva años aprendiendo a leer los mensajes que deja el crimen organizado. En 2019, cinco cadáveres aparecieron en Culiacán con carritos de juguete pegados al cuerpo, presuntamente como señal de que las víctimas eran robachoches. Desde septiembre de 2024, con la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, los símbolos se multiplicaron: pizzas y sombreros como firmas. El cerdito rosa parecería seguir esa misma lógica, aunque por ahora nadie lo confirma oficialmente.

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¿Qué se sabe de los casos?

(Redes sociales)

El primer homicidio ocurrió el viernes 15 de mayo en la colonia Infonavit Solidaridad. Carlos René, de 17 años, caminaba cerca del bulevar Helbert cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El menor quedó sin vida sobre la vía pública. Junto al cuerpo, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron un cerdito de peluche rosa con características que serían casi idénticas al hallado dos días después. En un principio incluso se habló que el joven estaba por visitar a su novia, debido a que llevaba dicho peluche.

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El domingo 17 de mayo, alrededor de las 15:00 horas, los servicios de emergencia recibieron reportes de detonaciones en la calle Venus, entre Galaxia y Estrella, en la colonia Rubén Jaramillo, a unos metros del bulevar Universo.

Cristian Emanuel, también de 17 años y con domicilio en el mismo sector donde fue atacado, caminaba por la zona cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

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(Redes sociales)

Sus familiares lo trasladaron de inmediato a un hospital en vehículo particular, antes de que llegaran los primeros respondientes. Cuando elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar, la víctima ya no estaba. Solo encontraron un charco de sangre sobre el pavimento, casquillos percutidos y, a un costado, el mismo tipo de peluche: un cerdito color rosa.

Las autoridades acordonaron la zona con cinta preventiva para preservar los indicios. Posteriormente llegaron agentes de investigación y peritos de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento de evidencias e integraron una carpeta de investigación.

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Cristian Emanuel murió alrededor de las 18:00 horas. Personal médico confirmó que el joven no resistió las lesiones provocadas por los disparos en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades no han confirmado que exista una relación directa entre ambos homicidios. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía de Sinaloa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si el peluche corresponde a algún tipo de mensaje o señal utilizada por los agresores.

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El contexto: Culiacán lleva 20 meses en guerra

Los dos homicidios ocurren en el marco de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que estalló el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y La Mayiza abrieron un conflicto armado que transformó a Culiacán en escenario de combates, narcobloqueos y ejecuciones cotidianas.

Desde entonces, el estado acumula alrededor de 3,000 homicidios vinculados a la disputa. La presencia de más de 13,000 militares desplegados en Sinaloa no ha logrado detener la violencia.

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El conflicto ha dejado además 77 policías municipales asesinados, colonias sitiadas por el miedo y una economía que, según estimaciones de COPARMEX, registra pérdidas superiores a 36,000 millones de pesos y la desaparición de aproximadamente 35,000 empleos.