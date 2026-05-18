Internautas tunden a Christian Nodal por su dueto con Vicente Fernández para el tema “Estos Celos”

La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el tributo generó rechazo entre usuarios en redes sociales. (Facebook Christian Nodal)

La familia Fernández lanzó Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1, un álbum póstumo de Vicente Fernández que reúne duetos entre el “Charro de Huentitán” y artistas del regional mexicano, y que desde su presentación generó controversia en redes sociales por la participación de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El proyecto fue presentado en el Rancho Los 3 Potrillos ante los medios de comunicación. Ahí, Vicente Fernández Jr. y María del Refugio Abarca —“Doña Cuquita”, viuda del cantante— explicaron que el disco responde a instrucciones que el intérprete dejó antes de morir el 12 de diciembre de 2021. Sony Music es el sello detrás de la producción.

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El video de Ángela Aguilar provocó controversia en redes sociales

La familia del "Charro de Huentitán" lanzó un álbum póstumo con duetos junto a figuras del regional mexicano. Las participaciones de Ángela Aguilar y Christian Nodal concentraron las críticas en redes sociales. (@_vicentefdz)

La mecánica del álbum consistió en mezclar las voces de distintos intérpretes con las grabaciones originales de Fernández. Entre los participantes figuran Alejandro Fernández en “El Rey”, La Adictiva en “Mujeres divinas”, Edén Muñoz en “Lástima que seas ajena”, Banda El Recodo en “La diferencia”, Yuri en “Cuatro vidas” y Ángela Aguilar en “La ley del monte”, entre otros.

Fue precisamente la aparición de Aguilar la que detonó la primera ola de críticas. La hija de Pepe Aguilar publicó un video en las cuentas oficiales del “Charro de Huentitán” para agradecer la invitación. “Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”, declaró la cantante. La publicación acumuló comentarios adversos en solo cuestión de horas.

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“Estos Celos”, el dueto con Nodal

El adelanto del dueto entre Christian Nodal y Vicente Fernández en “Estos Celos” también se llenó de críticas en la sección de comentarios. Los usuarios cuestionaron la presencia del sonorense en el tributo y sus señalamientos se sumaron a los que ya pesaban sobre la producción.

El disco Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1 reúne la voz de Vicente Fernández con artistas del regional mexicano. Nodal participó con el tema "Estos Celos". (Captura de pantalla @_vicentefdz)

Nodal se pronunció sobre la grabación. “Grabar con don Vicente Fernández fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Se habló varias veces de cuando estaba grabando en su rancho, en su estudio. Muchas de esas veces me ilusionaba que escuchara mi música y que se animara a grabar conmigo una de las canciones, ese era como el sueño más grande. Y concretarlo de esta manera fue muy lindo, no saben lo que significó para mí escuchar sus voces limpias en el estudio. Lo guardo profundamente en mi corazón“, declaró el intérprete.

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“Ya la vinieron a arruinar”, “Se oye horrible”, “La original se oye mejor”, “Su legado musical no necesita esto”, “¿Qué necesidad de invitar a los más funados?“, ”Mejor nadota con Nodal", son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.