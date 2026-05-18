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Qué hacer si un alacrán te pica: lo que dice la Secretaría de Salud

La picadura de un alacrán puede ocurrir en cualquier momento y exige una reacción adecuada

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Primer plano de un alacrán claro sobre un antebrazo humano. Se observa enrojecimiento alrededor del punto de la picadura y gotas de líquido.
La intoxicación por picadura de alacrán es un riesgo vigente en México; los lineamientos oficiales buscan proteger a la población, sobre todo en estados con alta incidencia y en grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de intoxicación por picadura de alacrán en México sigue vigente y exige una respuesta inmediata y metódica.

La Secretaría de Salud y el gobierno federal han establecido una serie de lineamientos claros para actuar ante esta emergencia, que cada año afecta a cientos de miles de mexicanos, sobre todo en regiones como Jalisco, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, donde la incidencia es más alta y el peligro es mayor para niños pequeños y adultos mayores.

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La presencia de alacranes venenosos no solo es un problema rural. Las zonas urbanas con infraestructura deficiente, acumulación de escombros, humedad y falta de saneamiento también favorecen la proliferación de estos arácnidos.

Además, los meses cálidos de primavera y verano suelen registrar el mayor número de casos, ya que el aumento de temperatura incrementa la actividad y el desplazamiento de los alacranes, aumentando el riesgo de contacto con las personas.

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En este contexto, las autoridades sanitarias recalcan la importancia de la prevención y la educación para evitar picaduras, así como la necesidad de actuar con rapidez y siguiendo los protocolos oficiales ante cualquier incidente.

Qué hacer ante una picadura de alacrán según la Secretaría de Salud

Un alacrán oscuro se encuentra en un suelo claro de cemento pulido, cerca del pie de una persona que usa sandalias marrones dentro de una casa moderna.
La proliferación de alacranes venenosos también afecta zonas urbanas con escombros, humedad y falta de saneamiento, sobre todo durante la primavera y el verano, cuando el calor incrementa su actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso ante una picadura es mantener la calma y evitar movimientos innecesarios. La recomendación oficial es que la persona permanezca en reposo absoluto, pues la agitación acelera la distribución del veneno por el organismo.

De inmediato debe lavarse la zona afectada solo con agua y jabón, sin utilizar hielo, pomadas, remedios caseros ni intentar succionar el veneno.

Está totalmente prohibido utilizar torniquetes, hacer cortaduras o aplicar cualquier sustancia sobre la herida.

Las prácticas populares, como aplicar hielo, succionar la herida, o emplear remedios herbales, no solo carecen de eficacia, sino que pueden empeorar la condición del paciente y retrasar el acceso a un tratamiento adecuado. Así lo subrayan los lineamientos oficiales de la Secretaría de Salud y el gobierno mexicano.

La máxima prioridad es acudir rápidamente al hospital o centro de salud más cercano. El traslado idealmente debe realizarse en los primeros 30 minutos después de la picadura.

En todos los centros de salud públicos el tratamiento es gratuito y sin restricción de acceso, gracias a la política federal que garantiza el suministro oportuno del antídoto específico, conocido como faboterápico polivalente antialacrán.

Si el alacrán fue capturado sin poner en riesgo a nadie, debe entregarse al personal médico en un frasco limpio o, en su defecto, mostrar una fotografía nítida tomada con un celular.

Esta identificación puede ayudar a determinar la toxicidad de la especie, pero jamás debe retrasar la atención médica profesional.

Infografía ilustra qué hacer y qué evitar ante una picadura de alacrán, mostrando una mano picada, un alacrán, un hospital y pasos clave como lavar, reposar y buscar ayuda médica.
Infografía con recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud de México sobre los pasos inmediatos a seguir y las acciones prohibidas ante una picadura de alacrán para garantizar una atención adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso al tratamiento y riesgos de automedicación

El cuadro clínico puede variar desde dolor intenso y sensación de ardor en la zona de la picadura, hasta síntomas graves como dificultad para respirar, vómitos persistentes, sudoración profusa, convulsiones o alteraciones en la conciencia.

En niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, la evolución puede ser más rápida y peligrosa, por lo que requieren atención inmediata y vigilancia especial.

El faboterápico polivalente es el único antídoto reconocido por la Secretaría de Salud para neutralizar el veneno de alacrán. Su administración es preferentemente intravenosa y la dosis varía según la gravedad del caso y el perfil del paciente.

En casos leves, un adulto puede requerir solo un frasco, pero los niños pequeños y los casos graves necesitan más dosis y monitoreo continuo. La aplicación directa del antídoto en la herida está prohibida.

La COFEPRIS, autoridad reguladora, advierte sobre la existencia de antivenenos falsificados en el mercado negro y recuerda que solo los medicamentos proporcionados por hospitales y centros de salud oficiales son seguros.

Cualquier tratamiento adquirido fuera del sistema de salud representa un grave riesgo.

Un vial de antídoto contra picadura de alacrán, una jeringa vacía y un escorpión conservado en un frasco, todos dispuestos sobre una bandeja quirúrgica metálica.
El faboterápico polivalente, antídoto oficial contra el veneno de alacrán, se aplica por vía intravenosa en hospitales; la dosis depende de la gravedad y nunca debe colocarse directo en la herida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso universal y gratuito al tratamiento en la red hospitalaria pública es un derecho garantizado. Además, ante cualquier duda, la Red Toxicológica Mexicana (RETOMEX) ofrece asesoría telefónica las 24 horas, apoyando tanto a la población como a los profesionales de la salud.

La acción inmediata y el apego a los lineamientos oficiales son la clave para evitar complicaciones graves o la muerte por picadura de alacrán en México.

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