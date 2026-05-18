Rescatan a dos migrantes ocultos en un tráiler durante operativo federal en Tabasco

En el operativo fueron rescatadas Sofía “N”, originaria de Guatemala, y Jean “N”, de nacionalidad ecuatoriana. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) rescataron a dos migrantes que viajaban ocultos dentro de un tráiler durante un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

De acuerdo con la información oficial, la intervención ocurrió sobre el tramo carretero Las Choapas-Raudales, donde agentes federales realizaban recorridos de vigilancia como parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.

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Durante la inspección de un tractocamión, los elementos localizaron a dos personas extranjeras que permanecían escondidas dentro de la unidad. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y a la detención del conductor.

La FGR identificó al chofer como Hugo “N”, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el presunto traslado ilegal de personas migrantes.

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En el operativo fueron rescatadas Sofía “N”, originaria de Guatemala, y Jean “N”, de nacionalidad ecuatoriana. Ambos recibieron resguardo por parte de las autoridades migratorias, que iniciaron los procedimientos correspondientes.

El aseguramiento fue realizado por elementos adscritos a la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Tabasco, como parte de las acciones federales para detectar el traslado irregular de personas en rutas carreteras del sureste del país.

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La carretera donde ocurrió el operativo conecta zonas de tránsito utilizadas para el transporte de mercancías entre Tabasco y Veracruz, una región que en distintos momentos ha sido señalada por autoridades federales como paso frecuente de migrantes que buscan avanzar hacia el norte del país.

Tráileres y rutas del sureste: casos recientes de migrantes hallados en Veracruz y Tabasco

El caso registrado en Huimanguillo ocurrió semanas después de uno de los mayores hallazgos recientes de migrantes transportados de forma clandestina en la región. El 23 de marzo de 2026, autoridades estatales y federales rescataron a 229 personas migrantes hacinadas dentro de un tráiler en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, luego de que trabajadores de un corralón escucharon gritos provenientes del interior de la unidad.

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Los migrantes recibieron atención tras su localización. Crédito: SSP Veracruz

Entre las personas localizadas había menores de edad y migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunos presentaban signos de deshidratación tras permanecer encerrados durante horas.

Las investigaciones revelaron que el tractocamión había sido asegurado inicialmente por un reporte de robo y posteriormente trasladado a un depósito vehicular, donde fue descubierto el grupo de migrantes. Días después, autoridades federales informaron sobre el procesamiento penal del conductor presuntamente relacionado con el traslado ilegal de personas.

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La zona limítrofe entre Tabasco y Veracruz ha registrado varios aseguramientos similares en los últimos años debido a su ubicación estratégica dentro de las rutas migratorias del sureste mexicano. En abril de 2024, el Instituto Nacional de Migración rescató a 145 migrantes que viajaban ocultos en un tráiler en Huimanguillo, Tabasco. Entre los extranjeros localizados había personas originarias de Ecuador, Cuba, China, Bangladesh, Nepal, Honduras, India y Guatemala, además de menores de edad.

Otro caso documentado ocurrió en julio de 2023, cuando autoridades rescataron a más de 200 migrantes abandonados dentro de la caja hermética de un tráiler en el municipio veracruzano de Puente Nacional, una zona recurrentemente señalada por autoridades federales como corredor de tráfico de personas.

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