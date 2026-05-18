Covenant y su esperado reencuentro con fans mexicanos en el Circo Volador

La banda noruega ofreció en la Ciudad de México un concierto íntimo donde interpretó íntegro su emblemático álbum Nexus Polaris, acompañado de temas de toda su discografía.(Facebook Covenant)

The Covenant regresó a México con una noche que sus fans en la Ciudad de México no olvidarán pronto. El 17 de mayo de 2026, la banda noruega se presentó en el Circo Volador, en la alcaldía Venustiano Carranza, para interpretar de principio a fin Nexus Polaris, el disco de 1998 que les valió el Grammy Noruego al Mejor Álbum de Metal y que redefinió el symphonic black metal a nivel mundial.

El show arrancó a las 19:00 horas. La banda Deimos abrió el recital para calentar al público y, pasadas las 21:00, Nagash y el resto de los integrantes de Covenant tomaron el escenario. Lo que siguió fueron cerca de dos horas de música: el álbum Nexus Polaris completo y una selección de temas de otros discos, entre ellos Animatronic (1999), también ganador del Grammy Noruego en la categoría de metal.

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“Las profecías mayas me inspiraron para escribir Nexus Polaris”

Las voces y la producción escénica hicieron del concierto en CDMX una experiencia única para los fans del black metal sinfónico. (Erick Padrón / Facebook Covenant)

El concierto fue parte del Nexus Polaris Tour, organizado por Soundtrack & Friends y Candelabrum, que incluyó una parada previa en Monterrey antes de llegar a la capital. La fecha en el Circo Volador tuvo un carácter distinto al de su visita anterior al país: en 2025, la banda había actuado en León, Guanajuato, dentro del festival Candelabrum. Esta vez el formato fue más íntimo, cara a cara con una audiencia que conoce cada riff del disco.

El vínculo de la banda con México va más allá de la logística de una gira. Nagash reveló en una de sus entrevistas que la cosmovisión prehispánica mexicana influyó directamente en la escritura de Nexus Polaris: “Me inspiraron mucho las profecías mayas para Nexus Polaris. Si escuchas la canción Bringer of the Sixth Sun, esa es profecía maya. El sexto sol es como la era venidera. Creo que justo pasamos a la sexta parte ahora, así que dejamos la quinta, y la sexta se supone que es más positiva para gente como nosotros”.

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Formada en 1993, la banda lleva tres décadas redefiniendo el género

Covenant agradeció a sus seguidores mexicanos al cerrar su gira con un repertorio de dos horas, consolidando su estatus como leyendas del metal en México. (Facebook Covenant)

Covenant fue fundada en 1993 por Nagash y Blackheart. Desde sus primeros años, la banda incorporó atmósferas sinfónicas y elementos industriales al black metal, un camino que los separó del sonido más crudo de sus contemporáneos y que terminó por construirles una audiencia global.

La voz de SarahJezebelDeva fue uno de los momentos más comentados de la noche entre los asistentes. Al cierre del show, la banda agradeció al público y a su equipo antes de bajar del escenario, poniendo fin a la última fecha de la gira con el escenario principal del Circo Volador repleto.

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