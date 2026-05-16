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Pensión Bienestar 2026: los siguientes adultos mayores cobrarán su pago este lunes 18 de mayo

La dispersión del apoyo de 6 mil 400 pesos retomará el calendario establecido de pagos

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Gráfico promocional del Gobierno de México y Banco del Bienestar. Muestra a una pareja de adultos mayores, billetes, un calendario y una tarjeta de Bienestar.
El programa federal dispersa los apoyos económicos programados para el bimestre mayo-junio, dando continuidad al proceso de entrega directa y escalonada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Bienestar 2026 continuará este lunes 18 de mayo con la entrega de apoyos económicos para los adultos mayores en todo el país.

El programa federal, que otorga 6 mil 400 pesos bimestrales a quienes tienen 65 años o más, mantiene un calendario de pagos escalonado para agilizar la atención a los beneficiarios.

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Pensión del Bienestar
La pensión Bienestar 2026 realiza el pago de 6 mil 400 pesos bimestrales a adultos mayores de 65 años en todo México. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

En la segunda quincena de mayo, el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio se dispersa según la inicial del primer apellido, lo que permite evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

¿Qué personas recibirán su pago el lunes 18 de mayo?

El calendario oficial de la Pensión del Bienestar establece fechas específicas para cada grupo de beneficiarios, priorizando el orden y la seguridad durante la entrega.

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  • Este lunes 18 de mayo, cobran los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con M.
  • Si tu apellido es Martínez, Morales, Mendoza, Méndez, Medina, Mejía, Maldonado, Miranda, Molina, Macías, Mora o similares, puedes acudir por tu apoyo.
  • La dispersión para la letra M comenzó el viernes 15 y continúa el lunes 18, así que si no recibiste tu depósito en la primera fecha, podrás hacerlo sin contratiempos en esta jornada.
Foto: X/@ClaraBrugadaM.
El calendario de la Pensión Bienestar asigna fechas de depósito según la inicial del primer apellido para agilizar la entrega y evitar aglomeraciones. (X/@ClaraBrugadaM)

El pago se realizará de manera directa, sin intermediarios, y estará disponible en la tarjeta durante todo el bimestre.

Recomendaciones para realizar el cobro

Las autoridades brindan una serie de recomendaciones para que los beneficiarios realicen su cobro de manera ágil y segura.

  • Lleva tu Tarjeta del Bienestar y una identificación oficial al retirar tu apoyo.
  • Consulta tu saldo en la app, en cajero automático, ventanilla o llamando al 800 900 2000.
  • No compartas tu NIP y rechaza ayuda de desconocidos en cajeros automáticos.
La Pensión Hombres Bienestar va dirigida a adultos mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: X/@ClaraBrugadaM.
El depósito de la pensión se efectúa directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin intermediarios ni necesidad de retirar el apoyo en el mismo día asignado. (Foto: X/@ClaraBrugadaM.)

Por otro lado, se ha señalado que el recurso permanece disponible durante todo el bimestre, así que no es obligatorio retirarlo el mismo día que te corresponde.

Calendario de pagos y próximas fechas

El calendario oficial busca ordenar la entrega y evitar filas, beneficiando la seguridad de los adultos mayores y sus familias.

  • La dispersión de mayo-junio continuará el martes 19 con apellidos N, Ñ, O.
  • El miércoles 20 será el turno de las letras P, Q.
  • El jueves 21 y viernes 22 corresponde a quienes tienen apellidos con R.
  • Las letras ST, U, V y W, X, Y, Z cobrarán entre el 25 y 27 de mayo.

En este sentido, la recomendación siempre será consultar los canales oficiales para verificar la fecha exacta y recordar que el pago es directo, seguro y sin comisiones.

Adulta mayor con gafas y cabello gris señalando el día 18, circulado en rojo, de un calendario de Mayo de 2026 en la puerta de un refrigerador.
Las próximas fechas del pago de la Pensión Bienestar incluyen los días 19, 20, 21 y 22 de mayo para apellidos con iniciales N a R, y del 25 al 27 para el resto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la Pensión Bienestar reafirma su compromiso de apoyar a los adultos mayores y garantizar la entrega de los recursos en las mejores condiciones.

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