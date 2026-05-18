Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago del lunes 18 al viernes 22 de mayo

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio se comenzaron a distribuir desde el pasado 4 de mayo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio se comenzaron a distribuir desde el pasado 4 de mayo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Cabe recordar que este año cada adulta mayor recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

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Esta pensión tiene como finalidad reconocer una vida entera dedicada al trabajo por parte de las mujeres, a quienes tradicionalmente y de manera desigual se les han asignado las tareas domésticas y el cuidado de la familia, labores que en muchas ocasiones no obtienen el valor que merecen.

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué beneficiarias cobran su pago de la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 18 al viernes 22 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias cobran el pago de la Pensión Mujeres Bienestar del lunes 18 al viernes 22 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras M, N, Ñ, P, Q, R.

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Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Asimismo, las personas cuyo primer apellido empieza con S recibirán el depósito el lunes 25 de mayo de 2026. Aquellas cuyos apellidos comienzan con T, U o V lo harán el martes 26 de mayo de 2026. Finalmente, el miércoles 27 de mayo de 2026 cobrarán quienes tengan apellidos que inician con W, X, Y o Z. Este grupo será el último en recibir el pago la siguiente semana.

Personas que cobrarán la última semana la pensión

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Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Formas de saber si ya llegó el depósito de la pensión

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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Además, también existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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