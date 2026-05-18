EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 18 de mayo: continúa cerrada la circulación en República de Cuba

El bloqueo de la circulación en República de Cuba , a la altura del Callejón Héroes del 57 en la alcaldía Cuauhtémoc , persiste debido a la presencia de manifestantes. Como rutas alternas, se recomiendan José María Izazaga y Tacuba .

Las estaciones San Antonio Abad , Portales y Nativitas de la Línea 2 continúan fuera de servicio por labores de rehabilitación, motivo por el cual no se permite el acceso ni la salida de personas usuarias hasta nuevo aviso.

Debido a la obstrucción de carril, la estación Nuevo León en dirección a Tepalcates de la Línea 2 permanece sin servicio desde las 05:50 h.

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