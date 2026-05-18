Aseguran laboratorio clandestino con fentanilo y más de 300 kilos de precursores en Culiacán, Sinaloa

El sitio revisado (SSP Sinaloa)

Diversas instituciones de seguridad realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Conquista, en la capital sinaloense, Culiacán. Lo anterior resultó en el aseguramiento de un posible laboratorio clandestino.

El operativo resultó en el hallazgo de más de 300 kilogramos de precursores químicos, entre los que se identificaron aproximadamente 10 kilos de pastillas presuntamente de fentanilo.

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“Se presume que el inmueble era utilizado como laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que, al asegurar las sustancias, se evita su posible distribución y llegada a la población", es parte del reporte compartido el 17 de mayo.

El sitio fue asegurado (SSP Sinaloa)

Peritos de la FGR llevaron a cabo la inspección del domicilio, el cual se encontraba previamente asegurado por elementos militares y policías estatales.

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Del registro del inmueble se obtuvieron 324 litros y más de 310 kilogramos de diversas sustancias y precursores químicos. Además del opioide, fueron halladas cantidades aún por determinar de probable metanfetamina.

También había armamento

El operativo también arrojó el hallazgo de armamento y equipo táctico en el interior del inmueble. Entre los materiales incautados figuran dos cargadores calibre 7.62x39 mm, cada uno abastecido con 30 cartuchos; 200 cartuchos adicionales del mismo calibre; y un chaleco portacargadores. La totalidad de los indicios quedó a disposición del Ministerio Público para que puedan ser desarrolladas las investigaciones correspondientes.

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En las acciones participaron elementos del Grupo Interinstitucional, en conjunto con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

No fueron reportadas personas detenidas tras ala revisión en el inmueble. Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver el sitio al que le fue colocado un sello con la leyenda “asegurado”.

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13 personas vinculadas a proceso tras ser detenidas en Guasave por enfrentamiento con el Ejército

El mismo 17 de mayo un total de 13 personas fueron vinculadas a proceso luego de ser detenidas tras un enfrentamiento con elementos de seguridad en Guasave, lo anterior tras atacar a con armas de fuego a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los sujetos procesados (FGR)

Se trata de Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Ricardo “N”, José “N”, Uziel “N”, Edwin “N”, Jorge “N”, Josué “N”, Santiago “N”, Andrés “N” y Waldirys “N”.

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La FGR acusa a los sujetos mencionados por su posible responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, material de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y asociación delictuosa.