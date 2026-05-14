La clave está en combinar fibra, líquidos y proteína para aprovechar el potencial del cuerpo durante las primeras horas- (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cada mañana, la primera comida del día puede marcar la diferencia en cómo funciona el cuerpo durante las horas siguientes.

Es así que elegir bien los alimentos y bebidas que se consumen en ayunas puede ayudar a activar el metabolismo y facilitar el control del peso.

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Expertos en nutrición coinciden en que ciertas opciones, como el agua natural, el café sin azúcar y desayunos ricos en proteína, pueden ser aliadas para quienes buscan perder peso de manera saludable.

Conoce cuáles son las mejores alternativas para empezar el día y cómo influyen en el metabolismo según la evidencia científica más reciente.

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La primera comida del día puede marcar la diferencia en cómo funciona el cuerpo durante las horas siguientes. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Qué consumir en ayunas para acelerar el metabolismo y favorecer la pérdida de peso

En general, no existe un alimento “mágico” que acelere el metabolismo de forma significativa o garantice la pérdida de peso solo por consumirse en ayunas.

Sin embargo, hay hábitos y algunas opciones que pueden ayudar a activar el metabolismo al comenzar el día para que esto favorezca una pérdida de peso y mejor uso de la grasa corporal, siempre en el contexto de una alimentación equilibrada y actividad física regular.

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En este sentido, y de acuerdo con información de un estudio de lo Archivos Latinoamericanos de Nutrición, algunas de las mejores opciones recomendadas para consumir en ayunas

1. Agua natural

Tomar un vaso de agua al despertar ayuda a rehidratar el cuerpo tras varias horas sin líquidos y puede favorecer el inicio de los procesos metabólicos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Café solo o té verde (sin azúcar)

Ambos contienen cafeína, que puede aumentar ligeramente el gasto energético temporalmente. El té verde además contiene catequinas, asociadas con un pequeño efecto termogénico. No endulzar ni agregar crema si se busca mantener el efecto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Avena o alimentos integrales

La fibra de la avena o cereales integrales contribuye a mantener estables los niveles de glucosa y evita picos de hambre, lo que puede ayudar a controlar el peso.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Frutas con bajo índice glucémico

Manzana, pera, frutos rojos, papaya o toronja son buenas opciones como parte del desayuno, ya que aportan fibra y micronutrientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Cúrcuma

Esta especie es reconocida por sus beneficios termogénicos que favorecen una activación del metabolismo, además de brindar muchos otros beneficios gracias a sus antioxidantes.

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Sal dorada en un pequeño recipiente de cerámica, acompañada de cúrcuma en polvo y especias secas, ideal para sazonar platillos de forma saludable. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué evitar?

Jugos industriales, pan dulce, galletas, barritas azucaradas.

Saltarse el desayuno, ya que puede provocar atracones después.

Productos o suplementos “quemagrasa” sin respaldo científico.

Consejos adicionales

El metabolismo depende de muchos factores: genética, edad, masa muscular, calidad del sueño y actividad física. No se puede modificar solo con un alimento.

Hacer ejercicio en ayunas puede potenciar ligeramente la quema de grasa, pero no es indispensable para perder peso.

La pérdida de peso sostenible se logra con un déficit calórico moderado y hábitos saludables.

El desayuno más efectivo es el que se ajusta a tus necesidades energéticas y preferencias, con énfasis en proteína, fibra y líquidos.