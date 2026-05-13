Reaparece Enrique Inzunza en redes tras polémica por señalamientos de EEUU y su ausencia en la Comisión Permanente del Senado

Enrique Inzunza volvió a redes sociales sin explicar su ausencia en el Senado, en medio de señalamientos internacionales por presuntos nexos con el crimen organizado.

El senador de Morena, Enrique Inzunza, reapareció este martes en redes sociales en medio de la controversia generada por las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y luego de acumular varias ausencias consecutivas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sin ofrecer explicaciones sobre su ausencia en el Senado, el legislador publicó un mensaje en su cuenta de X acompañado de una imagen del libro El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián.

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El texto llamó la atención por su tono reflexivo y simbólico:

“A la sombra de un ingente árbol de Ceiba, a la vera del Río Humaya, recalo a Gracián, varón discreto y consejero excelente”.

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Enrique Inzunza reaparece en X con un mensaje simbólico y una cita de Baltasar Gracián en medio de la polémica por señalamientos en su contra.

La publicación fue interpretada como una nueva señal pública del senador sinaloense, quien ha mantenido un perfil bajo desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado.

Acusaciones de Estados Unidos colocan a Inzunza en el centro de la polémica

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Enrique Inzunza figura entre los políticos señalados de colaborar presuntamente con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

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Según la acusación, los implicados habrían facilitado información sensible y permitido operaciones relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros funcionarios estatales. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados también aparecen:

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Rubén Rocha Moya : Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázares : Senador de la República (y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa)

Juan de Dios Gámez Mendívil : Alcalde de Culiacán

Enrique Díaz Vega : Exsecretario de Seguridad Pública

Dámaso Castro Saavedra : Funcionario de alto nivel de seguridad/fiscalía

Marco Antonio Almanza Avilés : Alto mando policial/seguridad

Alberto Jorge Contreras Núñez : Alto mando policial/seguridad

Gerardo Mérida Sánchez : Funcionario de seguridad

José Antonio Dionisio Hipólito : Funcionario de seguridad

Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”): Excomandante de la Policía Municipal, único de la lista acusado directamente de secuestro

Todos los señalados han rechazado categóricamente las acusaciones.

El caso ha generado repercusiones políticas tanto en México como en Estados Unidos debido a las implicaciones diplomáticas y judiciales que podría tener en la relación bilateral.

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Enrique Inzunza suma nuevas ausencias en la Comisión Permanente

La reaparición en redes sociales ocurrió el mismo día en que el senador volvió a ausentarse de la sesión de la Comisión Permanente, por tercera ocasión consecutiva desde que estalló el caso.

El senador Alejandro Murat asumió el lugar de Enrique Inzunza en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante la sesión más reciente. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

En su lugar acudió el senador Alejandro Murat, quien apareció registrado como suplente durante la sesión de este miércoles.

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La ausencia de Inzunza ya suma 14 días desde que dejó de presentarse públicamente en actividades legislativas.

Desde el pasado 29 de abril, fecha en la que se dieron a conocer las acusaciones desde Estados Unidos, el legislador no ha sido visto en las instalaciones del Senado ni en sus oficinas.

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Pese a ello, reportes indican que su oficina permanece abierta y operando con normalidad, con personal trabajando de manera habitual.

Morena evita adelantar una postura definitiva sobre el senador

Dentro de Morena, legisladores han evitado confirmar si Enrique Inzunza solicitará licencia o si se separará temporalmente de sus funciones.

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La vocera de Morena en el Senado, Julieta Ramírez, aseguró que no existe hasta el momento una notificación oficial sobre una posible licencia de Enrique Inzunza. Foto: Twitter/@JulietaRamirezP

La vocera del grupo parlamentario morenista, Julieta Ramírez, aseguró que hasta ahora no existe una notificación oficial sobre una eventual ausencia definitiva del senador sinaloense y sostuvo que la dinámica de participación en la Comisión Permanente es flexible durante el receso legislativo.

Por su parte, el senador Oscar Cantón Zetina defendió públicamente a Inzunza, a quien calificó como “un senador ejemplar” y “un hombre de leyes”.

El legislador afirmó que no existe motivo para retirarlo del grupo parlamentario y consideró que, en su momento, el propio senador dará una explicación pública sobre el caso.

De Instagram a X: las publicaciones con mensajes simbólicos

La publicación en X no es la única aparición reciente de Enrique Inzunza en redes sociales.

Días antes, el senador reapareció en Instagram con imágenes tomadas en Batequitas, Badiraguato, Sinaloa, en el marco del Día de las Madres.

No es la primera aparición de Enrique Inzunza en redes sociales desde que inició la polémica por señalamientos en su contra.

En una de las fotografías se le observa abrazando a una mujer mayor, acompañada del mensaje:

“Aquí, donde mi Madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”.

En otra imagen apareció sentado en una vivienda rural con una frase en latín atribuida al poeta Horacio:

“Aequam memento rebus in arduis”, expresión relacionada con mantener la serenidad en momentos difíciles.

Hasta ahora, el senador no ha emitido declaraciones directas sobre las acusaciones en su contra ni sobre su prolongada ausencia en el Senado, aunque sus publicaciones en redes sociales han mantenido la atención pública sobre su situación política y jurídica.