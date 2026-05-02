Reportan que Enrique Inzunza podría ser “testigo cooperante” en Estados Unidos tras presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Enrique Inzunza fue incluido en una lista de 10 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (X/@InzunzaCazarez)

El senador de Morena, Enrique Inzunza, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por tener presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Cabe destacar que los señalamientos también incluyen al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como a funcionarios en activo y otros que ya están fuera del servicio público, en total suman 10 las personas investigadas por los estadounidenses, y ahora, por la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

La tarde de este 2 de mayo, el medio de comunicación El Universal ha señalado que los abogados del legislador se habrían acercado a la dependencia de Estados Unidos para gestionar ser “testigo cooperante”.

Dicha publicación resalta que en caso de proceder con la cooperación del testimonio y en caso de haber un “riesgo real de represalias”, la persona puede ser “admitido en el programa de protección de testigos”.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...