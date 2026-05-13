Receta de café casero de mazapán con solo cuatro ingredientes: fácil y rápido ideal para los amantes de esta bebida

Un vaso de café helado con crema batida y un popote de papel acompaña a tres dulces tradicionales redondos, presentados en un plato oscuro sobre una rústica mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas un café frío diferente y con un toque especial? La combinación de mazapán, café soluble y leche crea una bebida refrescante, con matices de almendra y dulzura suave, perfecta para los amantes de los sabores originales.

El café frío con mazapán conecta con la creatividad de la repostería mexicana dando nueva vida a este tradicional y delicioso postre.

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Es ideal para un antojo de media tarde, fácil y rápido de preparar en tu hogar sin gastar en lugares costosos.

El mazapán es un dulce tradicional que puede agregar un sabor más sofisticado si se usa en algunas preparaciones. Foto: (iStock)

Receta de café frío con mazapán

El café frío con mazapán es una bebida cremosa y refrescante. Se prepara mezclando café soluble, leche fría, mazapán rallado, azúcar y un sustituto en crema. El resultado es una textura suave, con sabor a café y notas de almendra.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 8 minutos

Preparación: 5 minutos

Enfriado: 3 minutos (en nevera o con hielo)

Ingredientes

2 cucharaditas de café soluble 200 ml de leche fría 40 g de mazapán rallado o desmenuzado 2 cucharaditas de azúcar (ajustar al gusto) 2 cucharaditas de sustituto en crema (tipo nata vegetal o crema de almendra) 6 cubitos de hielo

Cómo hacer café frío con mazapán, paso a paso

Disuelve el café soluble en 2 cucharadas de leche caliente (solo para ayudar a que se mezcle bien). Añade el azúcar y remueve hasta que se disuelva completamente. Incorpora el mazapán rallado a la mezcla de café y azúcar. Remueve bien para que el mazapán se integre y no queden grumos. Agrega la leche fría y el sustituto en crema. Mezcla con una batidora de mano o varillas hasta que quede homogéneo y espumoso. Llena un vaso grande con los cubitos de hielo. Vierte la mezcla sobre el hielo. Remueve ligeramente para enfriar el conjunto de manera uniforme. Si quieres un acabado más espumoso, bate brevemente antes de servir. Consejo técnico: Si el mazapán no se integra bien, usa una batidora eléctrica unos segundos para lograr una textura fina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 vaso grande (aproximadamente 250 ml).

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180-200 kcal (aprox.)

Proteínas: 5 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 25 g

Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en nevera hasta 24 horas en recipiente cerrado. Remover antes de servir, ya que el mazapán puede asentarse en el fondo.

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