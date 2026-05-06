Enrique Inzunza rompe su promesa: el senador acusado por Estados Unidos no acude a la Comisión Permanente

(Infobae-Itzallana)

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, no se presentó este miércoles 6 de mayo a la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, a pesar de que apenas cuatro días antes había anunciado públicamente que asistiría.

El propio legislador sinaloense lo confirmó a través de sus redes sociales.

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Lo que dijo Inzunza para justificar su ausencia

En un mensaje publicado en la red social X, Inzunza Cázarez explicó su decisión con estas palabras:

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano, como acostumbran”.

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El senador agregó que se encuentra “en su tierra, a ras de suelo y con la frente en alto”, acompañando al pueblo de Sinaloa.

@InzunzaCazarez

El anuncio previo: prometió asistir y refutar acusaciones

El contraste con sus declaraciones del 2 de mayo es notable. Ese día, Inzunza Cázarez había informado en redes sociales que acudiría a la sesión plenaria de la Comisión Permanente y que refutaría “todas las falsedades” difundidas en su contra.

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Por la mañana del mismo 2 de mayo aseguró que rechazaba “con firmeza las calumnias y el oprobio” de los que intentaban hacerlo objeto mediante “imputaciones falsas y dolosas”.

Señaló que dichas acusaciones se habían emitido un día después de que él defendiera, desde la tribuna del Senado, la soberanía de México frente a la actuación de agentes de la CIA en territorio nacional.

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Más tarde ese mismo día publicó un segundo mensaje desde Badiraguato, Sinaloa, donde afirmó que se preparaba para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente el miércoles 6 de mayo.

@InzunzaCazarez

El contexto: acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Inzunza Cázarez es uno de los diez funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una denuncia presentada ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por presuntos vínculos con el cártel de Los Chapitos.

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Pese a las acusaciones, el Senado lo designó como integrante de la Comisión Permanente para el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, con 98 votos a favor.

El pasado 29 de abril, durante la sesión en que se conformó ese órgano, Inzunza estuvo presente en la sesión ordinaria del Senado, pero no se presentó al momento en que se aprobó su integración a la Comisión Permanente. Sus pertenencias quedaron olvidadas en su curul.

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Sinaloa, su refugio ante la tormenta política

Desde Badiraguato —su municipio natal, donde viven sus padres— el senador ha publicado en días recientes mensajes que lo muestran vinculado a su tierra y a sus raíces, en lo que describe como su espacio de reflexión cada fin de semana.