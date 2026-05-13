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El ejercicio que con solo 10 segundos de intensidad te ayuda a ganar masa muscular en glúteos

Un ejercicio de solo 10 segundos promete activar los glúteos y sumar fuerza a tu rutina diaria sin necesidad de equipo especial

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Dos mujeres en un gimnasio haciendo plancha abdominal, con los músculos glúteos y abdominales de una destacando en rojo y los abdominales de la otra también en rojo.
La plancha abdominal es un ejercicio isométrico clave en rutinas para fortalecer el core y los glúteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas de entrenamiento que buscan fortalecer el core y los glúteos han incorporado progresivamente ejercicios isométricos de alta demanda, entre ellos la plancha abdominal.

Esta práctica, reconocida por su capacidad para activar los principales músculos estabilizadores, se ha situado en el centro de debates sobre su verdadero impacto en el desarrollo muscular localizado, especialmente en la región glútea.

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Si bien existen numerosas variantes, la efectividad real de la plancha abdominal para inducir hipertrofia —es decir, el aumento de la masa muscular— sigue siendo objeto de análisis por parte de la medicina deportiva.

Diversas instituciones de salud han evaluado este ejercicio, diferenciando su aporte en fuerza y estabilidad del potencial para modificar de manera visible el volumen de los glúteos.

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Plancha abdominal: tiempos recomendados para estimular el crecimiento muscular

La plancha abdominal se ha posicionado como un ejercicio fundamental para quienes desean fortalecer tanto el core como los glúteos.

Su eficacia radica en la activación constante de la musculatura profunda y superficial, lo que aporta estabilidad, control postural y una base sólida para movimientos más complejos.

De acuerdo con portales fitness, la duración ideal de la plancha varía según el nivel de entrenamiento de cada persona, pero el objetivo debe ser siempre mantener la postura con técnica perfecta.

Para quienes se inician, se recomienda sostener la posición entre 10 y 30 segundos, enfocándose en sentir la conexión con el abdomen y los glúteos.

Una vez alcanzada la correcta alineación y activación, los practicantes de nivel intermedio pueden ampliar el ejercicio a intervalos de 30 a 45 segundos, y los avanzados suelen extenderse entre 45 y 60 segundos.

El progreso debe ser paulatino: aumentar el tiempo solo cuando la técnica no se ve comprometida y la activación muscular se mantiene en todo momento.

Cuando la postura es correcta y la tensión es constante, la plancha abdominal contribuye al fortalecimiento de glúteos, hombros y core, sentando las bases para el desarrollo muscular y la prevención de lesiones.

Vista lateral de una mujer realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en el suelo de un gimnasio, con pesas al fondo.
La plancha abdominal se ha posicionado como un ejercicio fundamental para quienes desean fortalecer tanto el core como los glúteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones de la plancha abdominal para la hipertrofia de glúteos

Si bien la plancha abdominal es efectiva para fortalecer el core y activar los glúteos, existen restricciones claras cuando se busca un crecimiento muscular rápido y visible en esta zona.

Según la Cleveland Clinic y la Mayo Clinic, para lograr una hipertrofia óptima se requiere no solo activación, sino también un volumen de trabajo suficiente y la inclusión de movimientos dinámicos que desafíen al músculo de diferentes maneras.

El ejercicio isométrico, como la plancha, mantiene el músculo estático, lo que limita la estimulación por estiramiento y contracción repetida que se asocia a un mayor desarrollo muscular.

Aunque mantener la postura durante el tiempo recomendado sí contribuye al aumento gradual de la masa muscular en los glúteos, este proceso suele ser más lento y menos notorio en comparación con ejercicios que implican un rango completo de movimiento y sobrecarga progresiva.

La técnica, además, es fundamental: alargar la duración de la plancha más allá del punto de fatiga eleva el riesgo de perder la alineación corporal y sufrir molestias articulares.

Por este motivo, los especialistas recomiendan siempre priorizar la forma por encima del tiempo y no depender exclusivamente de la plancha abdominal si el objetivo es un crecimiento muscular acelerado.

Ejercicios complementarios para potenciar la hipertrofia glútea

Para quienes buscan maximizar el crecimiento muscular de los glúteos, la integración de ejercicios complementarios es esencial.

Instituciones de salud sugieren incorporar movimientos dinámicos y con sobrecarga, como las sentadillas, los empujes de cadera, las subidas a cajón y el peso muerto.

Estos ejercicios permiten trabajar el glúteo a lo largo de su rango de movimiento completo, promoviendo la tensión mecánica y el microdaño muscular que favorecen la síntesis de nuevas fibras.

Además, la progresión en la carga y la variedad de estímulos aseguran una adaptación continua y un desarrollo visible del músculo.

Imagen de una mujer de 45 años con remera violeta y pantalones oscuros haciendo sentadilla con una pesa rusa en un gimnasio iluminado por la luz natural.
Ejercicios como sentadillas, empujes de cadera, subidas a cajón y peso muerto ayudan a potenciar el crecimiento muscular de los glúteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha abdominal destaca como una opción excelente para activar y fortalecer los glúteos al inicio de cualquier rutina, ya que prepara la musculatura y potencia la conexión neuromuscular antes de ejercicios más demandantes.

Este ejercicio, además de optimizar la estabilidad, puede contribuir al aumento de la masa muscular de forma gradual gracias a la tensión sostenida que genera sobre los glúteos.

Sin embargo, si el objetivo es acelerar el crecimiento muscular y lograr resultados visibles en menos tiempo, lo más recomendable es complementar la plancha con otros ejercicios recomendados por los especialistas.

Así se garantiza un estímulo más completo y efectivo para la hipertrofia, aprovechando tanto la activación previa de la plancha como la intensidad de los movimientos compuestos.

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