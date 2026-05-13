Comunidades indígenas contradicen a Harfuch: ataques en Guerrero son para desplazar a habitantes y no entre cárteles

Las autoridades estatales y federales lograron tomar el control del municipio luego de seis días de ataques.(CUARTOSCURO)

Luego de denunciar seis días de ataques armados en contra de las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero cometidas por el grupo criminal de Los Ardillos, las autoridades lograron ingresar a Chilapa este martes para atender las demandas de seguridad de los pobladores.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que estos ataques armados son por una disputa entre este grupo criminal y Los Tlacos; sin embargo, Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) rechazó esta versión y aseguró que son para desplazarlos.

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“Lo que están buscando es desplazarnos de nuestras tierras, no es solo una pelea entre Los Ardillos y Los Tlacos, es un ataque para sacarnos a nosotros, a los pueblos indígenas”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.

Plácido señaló que el desplazamiento forzado lo están provocado a través de ataques con drones y armas de alto poder, y acusó que Los Ardillos han operado en la región durante treinta años sin que las autoridades detengan a sus líderes.

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Desde la minería hasta la búsqueda por el control territorial: lo que estaría detrás de los ataques en Guerrero

Foto: Especial

En entrevista, el dirigente del CIPOG-EZ acusó que las autoridades estatales y federales han dado una respuesta mediática, sin abordar el origen de la violencia. Asimismo, explicó que los puntos de seguridad, como los de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, se retiraron previamente, lo que facilitó los ataques y el asedio a las comunidades.

Sobre las agresiones, Galindo afirmó que no se busca únicamente el control territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, sino que existe un interés directo en despoblar la región. Destacó que los grupos criminales buscan el control de los ayuntamientos para robar recursos públicos, desviar fondos destinados a obras y pagar sicarios, además de permitir la entrada de empresas mineras a territorios indígenas ricos en oro, plata, agua y bosque.

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“El control del ayuntamiento, que ya han puesto presidente para que se roben los recursos y paguen sicario (…) el apoyo del ramo 33, que a cada municipio llega, pues se lo han estado robando aprovechándose de esta violencia y que hay que despoblar a la gente, porque también desde la sierra, de la Montaña Baja y de la Montaña Alta, hay un oriundo de control de oro. Nosotros tenemos oro en nuestro territorio, tenemos plata, tenemos agua, tenemos bosque. Y, pues hay que despoblar a la población para que los sicarios sea la fuerza que entre por las empresas mineras en nuestra región también", señaló sobre los intereses del crimen organizado.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

El dirigente advirtió que la situación es crítica debido a que personas mayores, mujeres y niños han quedado en medio de los ataques, mientras el gobierno insiste en presentar estos hechos como simples disputas entre bandas, sin reconocer el desplazamiento forzado y sistemático de los pueblos indígenas.

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Ante las constantes agresiones que viven desde hace 10 años, Plácido exigió que tanto la Guardia Nacional como el Ejército se queden de forma permanente en la zona para garantizar la seguridad y evitar nuevos ataques.

El Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció que más de 800 familias fueron desplazadas por los recientes ataques, además de que informaron que más de 70 integrantes del CIPOG-EZ fueron asesinados y más de 20 se encuentran desaparecidos.

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Este martes, autoridades federales y estatales informaron que ya tienen el control de la zona de Chilapa, Guerrero, donde se registraron las recientes agresiones. Asimismo, fueron desplegados 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 de la Policía Estatal.