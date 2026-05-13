Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

(CMLL / Diego Cedrix)

El Consejo Mundial de Lucha Libre vivió otra intensa jornada este martes 12 de mayo con sus tradicionales funciones de Martes de Glamour en la Arena Coliseo y Martes Populares en la Arena México, donde la lucha estelar terminó con una importante victoria de Atlantis Jr. y Neón sobre Los Hermanos Chávez.

La afición presente en la llamada Catedral de la Lucha Libre presenció cómo Ángel de Oro y Niebla Roja no pudieron frenar el ritmo de los técnicos, quienes aprovecharon cada oportunidad para quedarse con el triunfo en el combate principal de la velada.

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La victoria de Atlantis Jr. y Neón provocó una gran reacción entre los asistentes, quienes reconocieron el desempeño de ambos luchadores tras superar a una de las duplas rudas más sólidas del roster actual.

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En la lucha preestelar, Templario volvió a demostrar por qué es considerado una de las figuras más dominantes del momento. El llamado “Guerrero León” castigó severamente al japonés Yutani con un ataque directo a la espalda que terminó por definir el encuentro.

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Por otro lado, el combate entre Los Dragones y el equipo conformado por Terrible, El Elemental y Explosivo también dejó momentos de gran intensidad. Aunque Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario obtuvieron la victoria por descalificación debido al exceso de castigo de sus rivales, el bando rudo abandonó el ring dejando claro su dominio físico durante gran parte del combate.

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En la división de Amazonas del CMLL, Garra Negra fue pieza fundamental para el triunfo de su equipo. La gladiadora conectó unas patadas desde el esquinero sobre Dark Silueta y aseguró la victoria junto a Lluvia y Tabata frente a Valkyria y Reyna Isis.

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La velocidad también fue protagonista de la noche gracias al trabajo de Tornado y Rey Pegasus, quienes superaron a Shigeo Okumura y Shoma Kato.

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La función arrancó con el triunfo rudo de Full Metal, Pequeño Pólvora y Rostro de Acero sobre Último Dragoncito, Kaligua y Pequeño Magia en un combate de Pequeñas Estrellas que abrió las acciones en la Arena México.

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