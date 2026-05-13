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El panorama reducido de Canelo Álvarez en los supermedianos en caso de vencer a Christian Mbilli

El retiro de Crawford generó que las opciones para Saúl Álvarez se limitaran

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Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

El panorama de Saúl Canelo Álvarez en la categoría de la 168 libras es reducido en caso de vencer a Christian Mbilli el próximo 13 de septiembre. Aunque el combate entre ambos pugilistas aún no es oficial, todo parece indicar que se subirán al ring en Riad, Arabia Saudita para pelear por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Este será el regreso del tapatío luego de tener un 2025 complicado donde perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y brindó una pobre exhibición con William Scull.

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El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El panorama reducido de Canelo Álvarez en las 168 libras

La salida de Terence Crawford y la consiguiente vacante de los cuatro cinturones de los supermedianos provocó que las opciones para Saúl Álvarez se limitaran. En caso de vencer a Christian Mbilli de manera contundente, el mexicano podría tener como siguiente reto a Hamzah Sheeraz.

Cabe recordar que durante los primeros meses del año, se había planeado un enfrentamiento entre Sheeraz y Canelo en Riad para febrero, con gran expectativa y proyección como uno de los eventos principales del calendario de boxeo en Arabia Saudita. Sin embargo, todos esos preparativos quedaron sin efecto en una sola noche. La caída de Álvarez y la cirugía de codo a la que se sometió en octubre causaron que el tentativo combate se cancelara de manera definitiva.

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Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)
Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

Cuántas peleas le quedan al pugilista tapatío

Aunque Canelo Álvarez aún tiene pendientes dos peleas según el contrato firmado con el jeque Turki Al-Alshikh, su futuro en el boxeo profesional parece claro a partir de sus propias declaraciones. El boxeador originario de Guadalajara ha insistido en múltiples ocasiones que su objetivo es retirarse a los 37 años, una edad que coincidiría con el final de su lucrativo vínculo con el promotor árabe, quien ha sido determinante en la organización de combates de gran relevancia en la actualidad.

Esta determinación establece el calendario con el que el multicampeón pretende concluir su trayectoria sobre el ring, mientras se mantiene la incertidumbre respecto a los rivales que enfrentará antes de poner fin a su carrera.

Queda claro que, tras un periodo de lesiones y derrotas, el tramo final en la trayectoria del tapatío estará marcado por la selectividad de sus rivales y la culminación de su contrato, con la mira puesta en un retiro anunciado y planificado desde hace tiempo.

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