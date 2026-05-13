México

Filtran supuesta versión de la suegra de Carolina Flores, acusada de su feminicidio: “Se disparó sola”

Erika “N” fue detenida en Venezuela y atraviesa un proceso de extradición

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Composición gráfica con una mujer de pelo castaño claro y ojos censurados en el centro, junto a un retrato de una mujer joven con efecto craquelado a la izquierda. Fondo difuminado púrpura oscuro
Erika N, principal sospechosa del crimen de Carolina Flores. (Infobae México / Jesús Avilés)

A semanas del feminicidio de Carolina Flores en Polanco, siguen surgiendo datos sobre su suegra, la sospechosa de haberla asesinado.

De acuerdo con la creadora de contenido colombiana “La Parcera Justin”, quien asegura haber accedido a documentos localizados en dispositivos electrónicos de la acusada, Erika “N” aseguró que el arma con la que habría matado a su nuera se disparó sola.

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Erika “N” habría escrito esto

Una creadora digital se dirige a la cámara presentando información. Detrás de ella, se observa un documento con texto y una fecha del 16 de abril de 2020, junto a la fotografía de una mujer mayor. La creadora digital @LAPARCERAJOSTIN2 difunde detalles sobre una nota supuestamente escrita por Erika N, relacionada con el crimen de la exreina de belleza Carolina Flores. La nota, a la cual tuvo acceso el CPNB, contiene información sobre el caso.

Según la creadora de contenido, tuvo acceso cinco cartas escritas por Erika N: cuatro para su hijo Alejandro Sánchez y una dirigida a su hermana, redactadas desde la fuga tras los hechos del 15 de abril en la alcaldía Miguel Hidalgo, y enviadas mediante fotografías tomadas con celular.

Entre los escritos, Erika “N” describió su situación señalando: “Estoy hospedada en un lugar familiar, no ando en la calle paseando con el celular, ni corriendo peligros, estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades”.

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Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

En otro mensaje dirigido a su familia sostuvo: “Nunca le perdonaré que me hayas corrido de tu casa, cuando la intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego regresarme”. Sobre el crimen, en un fragmento escribió: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente”.

Estos textos también refieren a conflictos previos entre Carolina Flores y la madre de su pareja por decisiones relacionadas con el bebé de la pareja y restricciones dentro de la vivienda.

Hasta ahora no hay autenticidad oficial de los mensajes.

La relación entre Carolina Flores y su suegra: todo empeoró tras el embarazo

Panel de investigación criminal con fotos de implicados, notas azules sobre el caso de Carolina Flores, mapa de ruta de escape y huellas dactilares.
Erika María Guadalupe "N", de 60 años, es acusada del homicidio de su nuera Carolina Flores en Polanco el 15 de abril de 2026, tras dispararle 12 veces, siendo luego localizada en Venezuela por la Interpol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, dijo a Univisión que las fricciones entre Carolina y su suegra se volvieron irreparables tras el embarazo.

Reyna Gómez Molina dirigió un mensaje directo a la presunta responsable cuando aún no había sido detenida : “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

En un video publicado por el periodista Carlos Jiménez, se observa el momento en que la agresora conversa con la víctima momentos antes del crimen, según la grabación.

Una amiga cercana relató en el programa Siéntese quien pueda de Univisión: “Amaba a su suegra”. La misma testigo puntualizó que la relación entre ambas cambió desde que Carolina Flores quedó embarazada: “Desde que ella se embarazó todo cambió”, señaló.

Reconocida por obtener el título Miss Teen Universe Baja California 2017, Carolina Flores también destacó como creadora de contenido en TikTok y otras plataformas, donde abordaba temas de moda y asuntos personales.

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