México

Qué hacer y cómo sobrevivir ante el ataque de un enjambre de abejas

Una reacción rápida y la calma pueden marcar la diferencia cuando se trata de huir de un enjambre y proteger a tu familia

Guardar
Google icon
Primer plano de un gran panal de abejas en una pared de ladrillo. Cientos de abejas cubren el panal y la pared. Al fondo, edificios y una calle.
Las recomendaciones de los especialistas ayudan a evitar complicaciones graves ante este tipo de accidentes inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga, quien falleció en Zacatecas tras sufrir un ataque de abejas durante un torneo en la Unidad Deportiva de Guadalupe ha

La funcionaria resultó con múltiples picaduras al intentar proteger a su hijo de tres años y auxiliar a su padre y permaneció 9 días hospitalizada; sin embargo, falleció causa de un choque anafiláctico pues su estado se complicó hasta requerir intubación.

PUBLICIDAD

En redes sociales circula un video donde se puede ver a la funcionaria buscando ayuda ante el ataque, sin embargo, incluso la policía estatal se negó a auxiliarla.

Lo anterior resalta la importancia de saber cómo actuar ante un ataque de este tipo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con testimonios citados por medios locales, Oyuky Ramírez utilizó su suéter para cubrir a su hijo y actuar contra las abejas, exponiéndose ella misma a los piquetes. (Redes Sociales)

Cómo actuar ante el ataque de un enjambre de abejas en caso de sufrir un ataque

Para saber como reaccionar ante un incidente como este, y aumentar tus posibilidades de sobrevivir las recomendaciones de especialistas y autoridades de Protección Civil indican lo siguiente:

  • Aléjate cuanto antes de la zona: Lo prioritario es alejarse rápidamente del área donde se encuentran los insectos. Especialistas recomiendan correr en línea recta la distancia que sea necesaria hasta que se sienta que las abejas han quedado lejos. En caso de estar un área boscosa se sugiere correr en zig zag entre la maleza o los árboles. Las abejas son territoriales así que dejaran de atacar cuando sientan que estas fuera de su territorio, aunque esto pueden ser varios metros.
  • Cubre zonas vitales: Mientras corre la persona debe cubrirse la cabeza y el rostro con ropa, una prenda o cualquier objeto disponible. Es vital cubrir estas zonas ya que es donde más suelen atacar las abejas pues saben que es el área más vulnerable.
  • Evita movimientos bruscos: Aunque la primera reacción sea espantarlas es fundamental no intentar enfrentarlas agitando los brazos. Los movimientos bruscos las enfurecen aún más y aumentan su agresividad.
  • Busca refugio: Los expertos indican que debe buscarse refugio en un lugar cerrado, como un vehículo o un edificio, cerrando puertas y ventanas lo antes posible para evitar que el enjambre ingrese. Al entrar a un carro las abejas que hayan picado morirán y se previenen más ataques.
  • Evita lanzarte al agua: No se recomienda tirarse al suelo ni lanzarse al agua, ya que las abejas pueden esperar a que la persona salga a la superficie.
  • Evita el uso de extintores: El polvo o químico que contiene un extintor no está diseñado para repeler insectos ni detener su ataque, y puede causar daños adicionales en las vías respiratorias de las personas expuestas, además de no eliminar la amenaza ni evitar que las abejas sigan atacando.

En caso de estar con más personas, e incluso con un menor, se deben aplicar los mismos consejos. Priorizar el cubrir el rostro del menor y correr con él lejos de la zona.

La Secretaría de Salud y organismos como la Cruz Roja Mexicana subrayan la importancia de mantener la calma durante el incidente.

Abejas volando cerca de dispositivos móviles, investigando posibles efectos de ondas en su comportamiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Buscar refugio en un lugar cerrado, como un vehículo o edificio, es la acción más segura según expertos para evitar más picaduras de abejas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo retirar el aguijón de una picadura de abeja de manera correcta

  • Localizar el aguijón en la zona de la picadura lo antes posible, ya que mientras permanezca incrustado sigue liberando veneno.
  • Utilizar una tarjeta plástica (como una de crédito o débito) o la uña para raspar suavemente la piel en dirección opuesta al punto de entrada del aguijón.
  • Evitar el uso de pinzas, ya que al apretar el aguijón se puede inyectar más veneno en la piel.
  • No presionar ni exprimir la zona de la picadura.
  • Una vez retirado el aguijón, lavar la zona afectada con agua y jabón.
  • Aplicar compresas frías para reducir la inflamación y el dolor.
  • Observar si aparecen síntomas de reacción alérgica, y en caso de dificultad para respirar, hinchazón severa o mareo, buscar atención médica de inmediato.

Temas Relacionados

abejasemergenciasaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Filtran supuesta versión de la suegra de Carolina Flores, acusada de su feminicidio: “Se disparó sola”

Erika “N” fue detenida en Venezuela y atraviesa un proceso de extradición

Filtran supuesta versión de la suegra de Carolina Flores, acusada de su feminicidio: “Se disparó sola”

El ejercicio que con solo 10 segundos de intensidad te ayuda a ganar masa muscular en glúteos

Un ejercicio de solo 10 segundos promete activar los glúteos y sumar fuerza a tu rutina diaria sin necesidad de equipo especial

El ejercicio que con solo 10 segundos de intensidad te ayuda a ganar masa muscular en glúteos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de mayo?: retrasos en las Líneas 1, 3, 4 y 7 del MB por paso de manifestantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de mayo?: retrasos en las Líneas 1, 3, 4 y 7 del MB por paso de manifestantes

NFL en México: ¿Cómo conseguir boletos?

El regreso de la NFL a tierras mexicanas ha generado mucha expectativa entre los aficionados que se preguntan cómo conseguir entradas

NFL en México: ¿Cómo conseguir boletos?

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: marcha de la Comunidad Politécnica se dirige a Secretaría de Gobernación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: marcha de la Comunidad Politécnica se dirige a Secretaría de Gobernación
MÁS NOTICIAS

NARCO

CIA en Chihuahua: FGR señala que no recibió cadena de custodia del narcolaboratorio e informa que siete agentes no declararon

CIA en Chihuahua: FGR señala que no recibió cadena de custodia del narcolaboratorio e informa que siete agentes no declararon

FGR aclara que el caso Héctor Melesio Cuén sigue abierto y no tiene relación con las acusaciones contra Rocha Moya

Marina inhabilita narcocampamento de “Los Mayos” en Elota, Sinaloa

Capturan a “Billyboy”, presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y objetivo prioritario en Colima

Comunidades indígenas contradicen a Harfuch: ataques en Guerrero son para desplazar a habitantes y no entre cárteles

ENTRETENIMIENTO

OMD anuncia fechas en México: ciudades y preventa para la banda británica pionera del synth pop

OMD anuncia fechas en México: ciudades y preventa para la banda británica pionera del synth pop

U2 se refugió de la lluvia en casa de un vecino de CDMX y tocaron varias canciones

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

El drástico motivo por el que Roger González dejó la televisión y la radio

Tecate Emblema 2026: así estarán distribuidos los artistas por escenarios, horarios y guía para ver a la mayoría

DEPORTES

NFL en México: ¿Cómo conseguir boletos?

NFL en México: ¿Cómo conseguir boletos?

Caso Julio Ibáñez: por esta razón el reportero de TUDN no puede regresar a México tras estar preso en Sudáfrica

Memote Martínez responde a críticas por su convocatoria al Mundial

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

El panorama reducido de Canelo Álvarez en los supermedianos en caso de vencer a Christian Mbilli