Qué hacer y cómo sobrevivir ante el ataque de un enjambre de abejas

Las recomendaciones de los especialistas ayudan a evitar complicaciones graves ante este tipo de accidentes inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga, quien falleció en Zacatecas tras sufrir un ataque de abejas durante un torneo en la Unidad Deportiva de Guadalupe ha

La funcionaria resultó con múltiples picaduras al intentar proteger a su hijo de tres años y auxiliar a su padre y permaneció 9 días hospitalizada; sin embargo, falleció causa de un choque anafiláctico pues su estado se complicó hasta requerir intubación.

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En redes sociales circula un video donde se puede ver a la funcionaria buscando ayuda ante el ataque, sin embargo, incluso la policía estatal se negó a auxiliarla.

Lo anterior resalta la importancia de saber cómo actuar ante un ataque de este tipo.

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De acuerdo con testimonios citados por medios locales, Oyuky Ramírez utilizó su suéter para cubrir a su hijo y actuar contra las abejas, exponiéndose ella misma a los piquetes. (Redes Sociales)

Cómo actuar ante el ataque de un enjambre de abejas en caso de sufrir un ataque

Para saber como reaccionar ante un incidente como este, y aumentar tus posibilidades de sobrevivir las recomendaciones de especialistas y autoridades de Protección Civil indican lo siguiente:

Aléjate cuanto antes de la zona: Lo prioritario es alejarse rápidamente del área donde se encuentran los insectos. Especialistas recomiendan correr en línea recta la distancia que sea necesaria hasta que se sienta que las abejas han quedado lejos. En caso de estar un área boscosa se sugiere correr en zig zag entre la maleza o los árboles. Las abejas son territoriales así que dejaran de atacar cuando sientan que estas fuera de su territorio, aunque esto pueden ser varios metros.

Cubre zonas vitales: Mientras corre la persona debe cubrirse la cabeza y el rostro con ropa, una prenda o cualquier objeto disponible. Es vital cubrir estas zonas ya que es donde más suelen atacar las abejas pues saben que es el área más vulnerable.

Evita movimientos bruscos: Aunque la primera reacción sea espantarlas es fundamental no intentar enfrentarlas agitando los brazos. Los movimientos bruscos las enfurecen aún más y aumentan su agresividad.

Busca refugio: Los expertos indican que debe buscarse refugio en un lugar cerrado, como un vehículo o un edificio, cerrando puertas y ventanas lo antes posible para evitar que el enjambre ingrese. Al entrar a un carro las abejas que hayan picado morirán y se previenen más ataques.

Evita lanzarte al agua: No se recomienda tirarse al suelo ni lanzarse al agua, ya que las abejas pueden esperar a que la persona salga a la superficie.

Evita el uso de extintores: El polvo o químico que contiene un extintor no está diseñado para repeler insectos ni detener su ataque, y puede causar daños adicionales en las vías respiratorias de las personas expuestas, además de no eliminar la amenaza ni evitar que las abejas sigan atacando.

En caso de estar con más personas, e incluso con un menor, se deben aplicar los mismos consejos. Priorizar el cubrir el rostro del menor y correr con él lejos de la zona.

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La Secretaría de Salud y organismos como la Cruz Roja Mexicana subrayan la importancia de mantener la calma durante el incidente.

Buscar refugio en un lugar cerrado, como un vehículo o edificio, es la acción más segura según expertos para evitar más picaduras de abejas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo retirar el aguijón de una picadura de abeja de manera correcta

Localizar el aguijón en la zona de la picadura lo antes posible, ya que mientras permanezca incrustado sigue liberando veneno.

Utilizar una tarjeta plástica (como una de crédito o débito) o la uña para raspar suavemente la piel en dirección opuesta al punto de entrada del aguijón.

Evitar el uso de pinzas, ya que al apretar el aguijón se puede inyectar más veneno en la piel.

No presionar ni exprimir la zona de la picadura.

Una vez retirado el aguijón, lavar la zona afectada con agua y jabón.

Aplicar compresas frías para reducir la inflamación y el dolor.

Observar si aparecen síntomas de reacción alérgica, y en caso de dificultad para respirar, hinchazón severa o mareo, buscar atención médica de inmediato.