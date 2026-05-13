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Capturan a “Billyboy”, presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y objetivo prioritario en Colima

José Luis “N” está relacionado con diversos delitos de alto impacto en la entidad

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Detención de jefe de sicarios de Los Mezcales en Colima
Foto: SSPC Colima

Este miércoles fue detenido José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales en Colima, a quien relacionan con diversos delitos de alto impacto.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad del estado detalló que su captura se realizó como parte de la operación conjunta ‘Goya’, en la que participaron personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) de Colima.

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Su arresto se efectuó luego de trabajos de inteligencia y de campo que permitieron ubicar a “Billyboy”, un objetivo prioritario de la entidad. Luego de corroborar su identidad, las autoridades le notificaron sobre el mandato judicial existente en su contra por el delito de homicidio, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

“Billyboy” es identificado como pregunto jefe de sicarios de Los Mezcales, también conocidos como Cártel Independiente de Colima, a quien se le relaciona con diversos delitos de alto impacto registrados en la entidad.

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En noviembre de 2025 fueron detenidos 45 integrantes de Los Mezcales en Colima

Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina. (CUARTOSCURO)
Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina. (CUARTOSCURO)

Un operativo coordinado por la Secretaría de Marina, desplegado entre el 18 y el 23 de noviembre de 2025 culminó en la detención de 45 integrantes de Los Mezcales y en el decomiso de armas, drogas y vehículos en cuatro zonas prioritarias de Colima.

La acción forma parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025″, cuyo objetivo es reducir los índices de violencia y fortalecer la presencia institucional en puntos con alta incidencia delictiva.

Los operativos se llevaron a cabo en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y la ciudad de Colima.

Como resultado, las autoridades aseguraron dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos útiles. En materia de drogas, los elementos federales decomisaron 268 dosis de metanfetamina, así como 5 envoltorios y 2 bolsas con hierba seca de aparente marihuana.

También se aseguraron 5 inmuebles, una estructura tipo antena, 2 computadoras, 9 celulares, 2 radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y 8 motocicletas.

Todos los detenidos y objetos confiscados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Los Mezcales formaban parte del CJNG

Presuntos integrantes del CJNG niegan extorsión en Ensenada MÉXICO- 13 de septiembre 2025
El video fue publicado en redes sociales y en él se deslindan de las extorsiones denunciadas en el estado

Los Mezcales aparecieron bajo el mando de José Bernabé Brizuela Meraz, conocido como “La Vaca” o “La Bestia”, detenido en 2022. A pesar de la aprehensión de su líder, la célula mantiene su presencia en varias zonas del estado y protagoniza episodios de violencia extrema y disputas territoriales.

Autoridades federales identifican que Los Mezcales concentran sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y enfrentamientos, lo que ha detonado nuevos brotes de violencia en municipios costeros y conurbados.

Originalmente, este grupo formaba parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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