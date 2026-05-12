De promesa del futbol y fisicoculturista a presunto líder narco: la historia de ‘El Titán’ detenido en Nuevo León

José Antonio “N”, alias ‘El Titán’, fue detenido en NL por fuerzas federales. (X @OHarfuch)

José Antonio “N”, alias ‘El Titán’, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula delictiva del Cártel del Noreste, fue detenido en Nuevo León durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las investigaciones relacionadas con la red de huachicol fiscal que operaba entre México y Estados Unidos.

La captura ocurrió luego de meses de indagatorias federales sobre el tráfico ilegal de hidrocarburos y las estructuras financieras presuntamente utilizadas para mover combustible de procedencia ilícita.

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Durante el operativo, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, diversas dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipo de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres que permanecían bajo resguardo en el inmueble intervenido. Además, una mujer fue detenida junto con el presunto operador criminal.

La detención de ‘El Titán’ llamó la atención no solo por los vínculos que las autoridades le atribuyen con el crimen organizado, sino también por su pasado en el mundo deportivo y del fisicoculturismo, donde llegó a ser reconocido a nivel nacional.

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De las fuerzas básicas al fisicoculturismo

Antes de aparecer en expedientes federales, José Antonio “N” era conocido en competencias de fuerza y musculación. En entrevistas y materiales audiovisuales difundidos años atrás, relató que inicialmente intentó convertirse en futbolista profesional.

‘El Titán’ destacó años atrás en competencias nacionales de fisicoculturismo. (X @OHarfuch)

Según esos testimonios, pasó por fuerzas básicas de clubes como Tigres, Puebla, Atlante y América. Sin embargo, una fractura sufrida durante una estancia en Bélgica terminó abruptamente con sus aspiraciones deportivas dentro del futbol.

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Tras esa lesión, decidió enfocarse de lleno en el fisicoculturismo y las competencias de fuerza extrema. Con el tiempo, comenzó a destacar en el circuito nacional, donde fue considerado uno de los hombres más fuertes del país.

Reportes relacionados con su trayectoria deportiva señalan que podía levantar alrededor de 280 kilogramos y que en 2016 obtuvo el tercer lugar en la categoría superpesado del Campeonato Mexicano IFBB, una de las competencias más importantes del fisicoculturismo en México.

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No obstante, conforme aumentó su notoriedad en ese ambiente, también comenzaron a surgir sospechas sobre el origen de sus recursos económicos y el estilo de vida que mantenía.

Investigaciones por huachicol fiscal

Las autoridades federales comenzaron a relacionarlo con propiedades de lujo, escoltas armados y operaciones financieras presuntamente irregulares.

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Las intervenciones se llevaron a cabo en cuatro inmuebles donde también fueron detenidos José Antonio “N”, de 39 años y Rosario “N”, de 41. (Crédito: Gabinete de Seguridad | Gobierno de México)

Posteriormente, su nombre apareció en investigaciones ligadas al tráfico ilegal de hidrocarburos, especialmente tras decomisos millonarios realizados en Tamaulipas y Coahuila.

Entre los casos que habrían fortalecido las líneas de investigación en su contra se encuentra el aseguramiento del buque “Challenge Procyon”, así como diversos cargamentos de millones de litros de combustible transportados vía ferrocarril.

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De acuerdo con las investigaciones federales, la red criminal operaba mediante empresas transportistas, compañías factureras, importadoras y operadores financieros que presuntamente servían para justificar movimientos comerciales y recursos vinculados con el combustible ilegal.

Las autoridades sospechan que estas estructuras permitían introducir, movilizar y comercializar hidrocarburos de manera clandestina, ocultando el origen de los recursos y evadiendo controles fiscales.

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La captura de ‘El Titán’ se da en medio de una ofensiva federal contra el llamado huachicol fiscal, esquema que ha sido identificado por el Gobierno federal como una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales en el norte del país.