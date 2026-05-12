Fármaco contra el asma muestra efecto inesperado contra el hígado graso y abre esperanza en México

Cuáles son los medicamentos que pueden provocar hígado graso de forma forma silenciosa o sin síntomas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Un medicamento utilizado desde hace años para tratar el asma podría convertirse en una nueva alternativa contra el hígado graso, una enfermedad que afecta a millones de personas en México y que avanza de forma silenciosa hasta provocar cirrosis o insuficiencia hepática.

Los efectos colaterales del formoterol

Investigadores de la Medical University of South Carolina descubrieron que el formoterol, un fármaco empleado en enfermedades respiratorias, logró revertir daño hepático en modelos animales con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), la forma más grave del hígado graso.

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El hallazgo, publicado en la revista científica npj Metabolic Health and Disease, generó expectativa debido a que el medicamento ya cuenta con antecedentes de seguridad en humanos, lo que podría acelerar futuras pruebas clínicas.

¿Cómo actúa el medicamento?

El descubrimiento ocurrió mientras científicos analizaban el impacto del formoterol en la enfermedad renal diabética. Durante el estudio detectaron un efecto inesperado en el hígado.

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“De manera inesperada, vimos que el daño hepático también se revertía”, explicó Joshua Lipschutz, investigador principal del proyecto.

Los especialistas observaron que el medicamento redujo la acumulación de grasa, disminuyó fibrosis y mejoró la función hepática en ratones alimentados con dietas hipercalóricas.

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Una infografía detalla cómo el formoterol muestra potencial para revertir el daño hepático. (Infobae )

El mecanismo se relaciona con las mitocondrias, estructuras celulares responsables de producir energía. Según los investigadores, el formoterol estimula la formación de nuevas mitocondrias y mejora su funcionamiento.

Lipschutz afirmó que el medicamento “reactiva la función mitocondrial, permitiendo al hígado recuperarse”.

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México enfrenta una crisis de hígado graso

El avance científico cobra relevancia en México debido al crecimiento acelerado de enfermedades relacionadas con obesidad, diabetes y síndrome metabólico.

Datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que cerca del 49.6% de los adultos mexicanos presentan algún grado de esteatosis hepática. Otras estimaciones elevan la cifra a más del 60% de la población adulta.

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Datos recientes del IMSS indican que cerca del 49.6% de los adultos mexicanos presentan algún grado de esteatosis hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema también afecta a menores de edad. Estudios médicos reportan sospecha de hígado graso en entre 41% y 53% de niños y adolescentes con obesidad.

La enfermedad suele desarrollarse sin síntomas claros durante años. Sin embargo, conforme avanza puede derivar en inflamación crónica, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer hepático.

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Especialistas llaman a mantener cautela

Aunque los resultados despertaron optimismo, los investigadores aclararon que todavía falta confirmar si el beneficio observado en animales también funcionará en humanos. “No todo lo que funciona en ratones lo hace en humanos”, advirtió Lipschutz.

Actualmente, el primer ensayo clínico relacionado con formoterol se concentra en pacientes con enfermedad renal diabética, muchos de ellos también diagnosticados con MASH.

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Mientras tanto, el IMSS recomienda detectar la enfermedad de forma temprana mediante estudios médicos y mantener medidas preventivas como alimentación balanceada, ejercicio físico y control de enfermedades como diabetes, hipertensión y colesterol elevado.

Si futuras pruebas clínicas confirman los resultados, el formoterol podría convertirse en una opción terapéutica más accesible frente a una enfermedad que ya figura entre las principales amenazas de salud pública en México.

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