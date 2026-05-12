Captura del “Jardinero” golpeó al CJNG pero no debilitó su estructura, revelan especialistas en seguridad

El CJNG mostró una etapa de “contención táctica” y adaptación operativa tras la muerte de su líder, afirman especialistas en seguridad. (Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

La organización de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene su capacidad militar y sus redes criminales después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, reportada el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

A esa conclusión llegaron Sandra Pellegrini, analista en jefe de ACLED para América Latina; el consultor de seguridad Chris Dalby; y la investigadora de Insight Crime, Victoria Dittmar, durante el seminario web “¿Cómo está transformando la dinámica criminal en México el asesinato del líder del CJNG, ‘El Mencho’?”.

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Pellegrini señaló que no existen evidencias de fracturas internas dentro de la organización ni señales de que grupos rivales —incluido el Cártel de Sinaloa— hubieran aprovechado la caída del capo para avanzar sobre sus territorios o estructuras criminales.

La especialista explicó que el CJNG mostró una etapa de “contención táctica” y adaptación operativa tras la muerte de su líder, mientras la organización continuó funcionando sin un sucesor formalmente definido. Entre los nombres ubicados en la línea de sucesión mencionó a Juan Carlos Valencia González, el “03”, hijastro del Mencho, y a Gonzalo Mendoza Gaytán, el “Sapo”.

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Pellegrini también observó una disminución temporal de la violencia en Jalisco, bastión histórico del CJNG, situación que atribuyó al aumento de la presión de las fuerzas federales contra figuras cercanas a la dirigencia del grupo criminal.

Audías Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina, el pasado 27 de abril. (Crédito: FGR)

Uno de los golpes recientes contra la organización ocurrió el pasado 27 de abril, cuando elementos de la Marina capturaron en Nayarit a Audías Flores, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores del CJNG y posible sucesor del Mencho.

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Pese a ello, la especialista afirmó que la detención representó un impacto táctico localizado y no una afectación estructural para el cártel. Según explicó, las redes territoriales, los canales financieros y la logística criminal del grupo siguieron activos porque no dependían únicamente de una persona.

¿Por qué no se fragmentó el cártel?

El consultor de seguridad Chris Dalby comparó la situación del CJNG con la operación de una empresa multinacional que continúa funcionando tras la salida de su principal dirigente. En sus declaraciones, sostuvo que la maquinaria económica construida por el “Mencho” permaneció vigente debido a la continuidad de las actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y el contrabando de combustibles.

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Dalby consideró que uno de los factores que evitaron una fractura inmediata dentro del CJNG fue la presión sostenida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la organización criminal. También mencionó la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México mostrara resultados contra los cárteles de la droga.

El cártel habría mantenido continuidad en sus operaciones debido a los altos ingresos generados por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, la importación de precursores químicos y esquemas de extorsión, afirmaron los especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advirtió que los cambios dentro del CJNG podrían observarse más adelante en estructuras regionales o “franquicias” locales asociadas al grupo criminal, particularmente en niveles estatales y municipales.

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Por su parte, Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime, afirmó que el CJNG mantuvo continuidad en sus operaciones debido a los altos ingresos generados por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, la importación de precursores químicos y esquemas de extorsión.

La investigadora sostuvo que existe un incentivo económico para que las distintas células vinculadas al CJNG continúen operando coordinadamente en gran parte del territorio nacional.

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La conferencia en línea refiere que ACLED identificó nuevas alianzas regionales del CJNG. Pellegrini mencionó que en Michoacán el grupo habría reforzado acuerdos con “Los Viagras”, mientras que en Morelos se reportaron amenazas —atribuidas al cártel— contra alcaldes, incluido el de Cuautla, Jesús Corona Damián.

Para la especialista, estas acciones podrían reflejar que el CJNG siguió intentando expandir su influencia territorial pese a la muerte de su fundador. Sin embargo, advirtió que todavía era prematuro descartar futuras disputas internas, al recordar que el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa se desarrolló gradualmente después del secuestro de Ismael “el Mayo” Zambada en julio de 2024.

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