Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Los encuentros se disputarán el miércoles 13 de mayo y el sábado 17, donde se definirá el primer invitado a la gran final. (Infobae México: Jovani Pérez)

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte de la Ciudad de México por la ida de las semifinales de la Liga MX, donde ambos equipos pelearán intensamente por conseguir el boleto a la gran final.

Este duelo marcará la revancha del duelo que sostuvieron ambas escuadras en los cuartos de final de la temporada pasada, donde los cementeros se impusieron al Guadalajara tras un penal fallado de Javier “El Chicharito” Hernández y una anotación de Carlos Rodríguez, la cual sepultó las esperanzas de los rojiblancos.

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La causa del cambio en Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Desde la llegada de Joel Huiqui como entrenador, la Máquina Celeste no conoce lo que es la derrota, recuperando la esencia del comienzo del torneo cuando lideraron la tabla por algunas jornadas.

Sin embargo, después el nivel del equipo disminuyó a tal grado de enfilar una racha de nueve partidos sin conocer la victoria bajo el mando de Nicolás Larcamón y fue gracias a ello que la directiva celeste decidió darle las gracias al estratega argentino a una semana de terminar la temporada.

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El arribo del ex defensor celeste ayudó a que cada uno de los jugadores de la plantilla recuperara su mejor versión, devolviéndole la confianza al vestidor, lo cual los ha llevado a conseguir tres victorias consecutivas: una ante el Necaxa y dos contra los Rojinegros del Atlas en cuartos de final.

Una remontada histórica para Chivas

El joven de 18 años fue figura al marcarle dos goles a Tigres y darle el pase al Rebaño a las semifinales. (REUTERS/Raquel Cunha)

Las Chivas llegan a las semifinales con el ánimo a tope tras una heroica remontada ante Tigres en cuartos de final, gracias a un doblete de Santiago Sandoval en los minutos finales que desató la locura en el Estadio Akron.

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Este triunfo inyecta confianza a un plantel que pese a estar disminuido al no contar con sus jugadores principales por la concentración de la Selección Mexicana, demostró que tiene la capacidad para pelearle a cualquier equipo con un buen sistema de trabajo como lo es el de Gabriel Milito.

Una de las mayores virtudes del proyecto rojiblanco radica en cómo el estratega argentino ha potenciado al máximo las cualidades del jugador mexicano, sin depender de grandes figuras, pues muchos de los futbolistas llegaron a la institución como promesas desconocidas y hoy son pilares fundamentales del equipo.

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Cuándo y dónde ver el juego

El encuentro entre Cruz Azul vs Chivas podrá verse este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) a través de múltiples canales como: Azteca 7, Canal 5, TUDN y Layvtime.