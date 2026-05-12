México

Claudia Sheinbaum adelanta que “vienen buenas noticias” sobre la comercialización de autos en México ante aranceles de Trump

La mandataria explicó que uno de los factores que más afectó al sector no fueron únicamente los aranceles, sino la eliminación de incentivos para vehículos eléctricos en ese país

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La presidenta de Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la industria automotriz mexicana comienza a recuperarse pese al impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a los vehículos y autopartes exportados hacia Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que uno de los factores que más afectó al sector no fueron únicamente los gravámenes estadounidenses, sino la eliminación de incentivos para vehículos eléctricos en ese país.

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“Los aranceles a vehículos que puso el gobierno de Estados Unidos afectaron, pero lo que más afectó fue el recorte de incentivos o quitar los incentivos de EEUU a los vehículos eléctricos”, señaló la presidenta.

Claudia Sheinbaum recordó que durante la administración de Joe Biden se impulsó un programa agresivo para fomentar el uso de automóviles eléctricos por razones ambientales y de combate al cambio climático. Sin embargo, afirmó que la llegada de Trump provocó un cambio de política que impactó directamente a algunos modelos fabricados en México.

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“Cuando llega Trump quita todos estos incentivos. El mercado mexicano o la producción de vehículos en nuestro país tenía algunos modelos muy especializados en vehículos eléctricos exclusivamente para exportación. Y ahí fue la mayor afectación”, dijo.

La presidenta destacó que, pese al escenario adverso, la industria automotriz mexicana comenzó un proceso de reorientación tanto para fortalecer el mercado interno como para mantener el dinamismo exportador.

Según explicó, la decisión del gobierno mexicano de imponer aranceles a vehículos provenientes de países sin acuerdos comerciales con México ayudó a incentivar la compra de unidades ensambladas en territorio nacional.

“Eso hace que se compren más vehículos producidos en México, por la diferencia de precio. Entonces aumentó la venta de vehículos en nuestro país”, sostuvo.

Además, indicó que la exportación de ciertos modelos hacia Estados Unidos también comenzó a recuperarse gradualmente.

“Poco a poco también ha ido aumentando la exportación de ciertos modelos de vehículos, que son los que usan principalmente en Estados Unidos. Por cierto, vienen buenas noticias pronto”, adelantó la mandataria sin ofrecer más detalles.

Exportación de autos de México a la alza: INEGI

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmaron que la producción y exportación de autos mexicanos mantiene una tendencia positiva pese al contexto de tensión comercial con Estados Unidos.

Entre las cifras más destacadas presentadas por el INEGI se encuentran:

  • 329 mil 878 vehículos ligeros producidos en abril de 2026, lo que representó un crecimiento anual de 2.14 %.
  • 286 mil 317 vehículos exportados durante abril, equivalente a un aumento de 11.43 % respecto al mismo mes de 2025.
  • En el acumulado de enero a abril, México produjo 1 millón 299 mil 157 unidades.
  • Las exportaciones alcanzaron 1 millón 81 mil 948 vehículos en el primer cuatrimestre del año.
  • Estados Unidos recibió 821 mil 984 unidades, equivalente al 76 % de todas las exportaciones mexicanas.
  • Las ventas internas crecieron 8.63 % en abril, con 118 mil 859 vehículos comercializados en el mercado nacional.

El reporte del INEGI señala que el repunte ocurre pese a que desde abril de 2025 el gobierno de Donald Trump mantiene un arancel del 25 % a vehículos y autopartes con el objetivo de fortalecer la producción estadounidense.

La información también muestra que la recuperación del sector coincide con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde México busca reducir al máximo los gravámenes aplicados a la industria automotriz nacional.

Actualmente, la industria automotriz mexicana representa cerca del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y alrededor del 20.5 % del PIB manufacturero, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

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