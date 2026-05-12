México le gana a Europa en paridad política de género, afirma Sheinbaum

Sheinbaum resalta representación femenina en el Congreso y la presidencia. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México supera a Europa en materia de representación femenina dentro de los órganos legislativos. Durante su conferencia del martes 12 de mayo, Sheinbaum sostuvo:

“Le ganamos a Europa en el tema de mujeres; somos de los pocos países en el mundo que tenemos 50% de representación de mujeres en los congresos estatales y en el Congreso Federal; obviamente, mujer presidenta”.

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La mandataria aseguró que, en términos de representación popular, el país figura entre los más avanzados, incluso posicionándose como el más avanzado, mientras que Europa alcanza únicamente un 30% de representación femenina en sus congresos, incluyendo el de la Unión Europea.

Sus declaraciones se dan en el marco de la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado, la misma que se realizará en la Ciudad de México el 27 de mayo. Sheinbaum destacó la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

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¿En qué consiste el acuerdo México y Europa?

El Acuerdo Global Modernizado incluye la desgravación de nuevos productos y prevé otorgar acceso preferencial al mercado europeo para productos agroalimentarios mexicanos.

(Infobae-Itzallana)

La presidenta señaló que la renovación de este instrumento internacional, que existe desde el año 2000 y cuya vigencia es hasta el 2026, responde a una decisión de su administración. Ya que solicitó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acelerar la actualización del tratado.

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Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador avanzó en el proceso, aunque finalmente no firmó el documento; “Podríamos haber dicho que no queríamos actualizar el tratado, pero decidimos avanzar”, dijo Sheinbaum.

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