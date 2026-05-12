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Kenia Os publica foto subida de tono con Peso Pluma: la verdad detrás de su romántico escape

En una de las imágenes, el cantante aparece solo cubierto con una toalla, mientras que la cantante posa con lo que parece ser ropa interior o de descanso

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Kenia Os sube esta foto subida de tono con Peso Pluma: la verdad detrás de su romántico escape (Fotos: Instagram/@keniaos)
Kenia Os sube esta foto subida de tono con Peso Pluma: la verdad detrás de su romántico escape (Fotos: Instagram/@keniaos)

Durante este 11 de mayo de 2026, Kenia Os compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a Peso Pluma tras lo que describió como un “escape del tour”.

En una de las imágenes, el cantante aparece solo cubierto con una toalla, mientras que la cantante posa con lo que parece ser ropa interior o de descanso.

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La publicación generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde la pareja es una de las más seguidas por el público joven y fanáticos de la música pop y los corridos tumbados en México.

La foto que encendió las redes: Peso Pluma y Kenia Os en su momento más íntimo

Entre las imágenes que difundió Kenia Os, destaca una en la que ambos aparecen en un ambiente privado. Peso Pluma está sin ropa, cubierto únicamente por una toalla, y Kenia Os viste prendas ligeras. Los seguidores comentaron la publicación en cuestión de minutos, muchos celebrando la espontaneidad y cercanía de la pareja.

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La foto que encendió las redes: Peso Pluma y Kenia Os en su momento más íntimo (RS)
La foto que encendió las redes: Peso Pluma y Kenia Os en su momento más íntimo (RS)

La cantante acompañó el álbum con el mensaje: “Un escape del tour”. Peso Pluma respondió desde su cuenta con la frase: “Mi reina chula”. El intercambio de mensajes alimentó la conversación en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre la autenticidad de la relación y destacaron la naturalidad con la que comparten momentos privados.

Un año juntos: así comenzó la historia de Kenia Os y Peso Pluma

Según relató Kenia Os a La Saga con Adela Micha, la relación entre ambos artistas inició en 2024 durante la colaboración musical para el tema ‘Tommy & Pamela’. Al principio, el vínculo era estrictamente profesional. La cantante explicó en la entrevista: 

“Nos conocimos en nuestra colaboración musical, pero fue todo muy profesional, se sentía una energía entre nosotros, parecíamos niños chiquitos, estábamos nerviosos, no sé por qué no pasó nada”, detalló.

Peso Pluma, considerado el máximo exponente de los corridos tumbados, asistió a un concierto de Kenia Os sin concretar ningún acercamiento. De acuerdo con lo revelado por la cantante, el artista solía coquetear de manera discreta, pero no avanzaba en sus intenciones: “Le tenía miedo”, reconoció Os en la charla.

Solo después de una conversación a través de redes sociales, ambos comenzaron a salir y formalizaron su relación. “Me pidió ser su novia, vamos a cumplir un año ahora en febrero”, dijo la cantante a La Saga. La pareja hizo público su noviazgo durante el Super Bowl de 2025, donde fueron vistos juntos en las gradas durante el partido entre las Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Sin duetos nuevos: la pareja prefiere enfocarse en su relación

Kenia Os y Peso Pluma celebran su primer San Valentín juntos con un viaje romántico a Hawái que cautiva las redes sociales. (RS)
Kenia Os y Peso Pluma celebran su primer San Valentín juntos con un viaje romántico a Hawái que cautiva las redes sociales. (RS)

Frente a los rumores de una nueva colaboración musical, Kenia Os aclaró en la misma entrevista que ambos han decidido dejar de lado la posibilidad de grabar otro tema juntos, al menos por ahora. “Lo admiro como persona, como artista, pero estamos bien enfocados en cada una de nuestras carreras. No queremos trabajar más cuando estamos juntos, no tendríamos nada de tiempo para alimentar la relación”, expresó la cantante.

La artista hizo énfasis en que, pese a la presión mediática y de los fanáticos, la prioridad para ambos es mantener la estabilidad de su relación fuera de los escenarios. Hasta el momento, no hay proyectos profesionales conjuntos anunciados.

Peso Pluma y Kenia Os: una de las parejas favoritas del espectáculo mexicano

El romance entre Kenia Os y Peso Pluma suma ya más de un año desde que se hizo oficial. A lo largo de este tiempo, la pareja ha compartido distintos momentos de su vida personal en redes sociales, lo que ha contribuido a consolidarlos como uno de los dúos más seguidos de la industria del entretenimiento en México.

Las recientes imágenes publicadas por Kenia Os reafirman la atención que despiertan ambos en el público. Con mensajes y fotografías que muestran su día a día, la pareja mantiene el interés de miles de seguidores, quienes reaccionan y comentan cada nueva actualización sobre su relación.

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