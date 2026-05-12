Toluca vs Tigres: cambian horario de la final de la Concachampions en México

Diablos y Tigres llegan a la final del torneo con la esperanza de ganar un boleto para el Mundial de Clubes. (REUTERS/Daniel Becerril)

La final de la Copa de Campeones Concacaf entre Toluca y Tigres anunció que tendrá un cambio en el horario que se había contemplado en un inicio. Ambos equipos, eliminados recientemente de la Liga MX, concentran sus esfuerzos en el torneo internacional, por lo que se pudo dar esta modificación.

El enfrentamiento entre Guido Pizarro y Antonio Mohamed suma interés a una final en el plano internacional, marcando la quinta ocasión en que ambos clubes llegan a la instancia decisiva del torneo de Concacaf.

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Para los universitarios, será la primera final desde que ganaron 2-1 al LAFC. Para los Diablos Rojos, representa su primera final desde la temporada 2013-14, cuando igualaron 1-1 ante Cruz Azul y perdieron el cetro por la regla del gol como visitante.

El conjunto choricero llega a este partido remontando el marcador contra el LAFC. (Credit: William Navarro-Imagn Images)

Así llegan los equipos

Tanto Toluca como Tigres llegan a esta final de la Concachampions luego de quedar fuera durante los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tigres, tras vencer 3-1 a Chivas en la ida en el Estadio Universitario, cayó 2-0 en el Estadio Akron y el global empatado los dejó fuera de las semifinales. Toluca, a su vez, perdió 0-1 frente a Pachuca como local y 2-0 en el Estadio Hidalgo, concluyendo así su participación en la liguilla.

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No es la primera vez que estos equipos se ven las caras en una final reciente: en el Apertura 2025 de la Liga MX se enfrentaron de nuevo por el título. En esa serie, Tigres tomó ventaja con un 1-0 en el partido de ida, pero Toluca remontó con un 2-1 en la vuelta y se coronó en penales con un marcador de 11-9.

El conjunto universitario aprovechó la localía para pasar a la final del torneo. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Una revancha prometida?

La expectativa crece entre la afición que considera esta final como una posibilidad de revancha, dados los antecedentes recientes entre ambos clubes. El reencuentro de Pizarro y Mohamed en otra final internacional incrementa el atractivo del duelo para seguidores y analistas.

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Ambos conjuntos, luego de sus eliminaciones en la Liga MX, se enfocan en terminar la campaña conquistando el título internacional de la Concachampions. El enfoque ahora está en cuáles planteles lograrán superar la presión de la temporada, ofreciendo su mejor versión en el juego decisivo.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido?

El partido por el título internacional de la Concachampions entre Toluca y Tigres se disputará el 30 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Los dos clubes, tras quedar fuera en Cuartos de Final del Clausura 2026, buscan reponerse levantando el trofeo y cerrando la temporada con un logro destacado dentro de la región.

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Entre las figuras clave para el duelo destacan:

Toluca : cinco finales de Concachampions, la anterior en la edición 2013-14.

: cinco finales de Concachampions, la anterior en la edición 2013-14. Tigres : cinco finales de Concachampions, la última con triunfo ante LAFC.

: cinco finales de Concachampions, la última con triunfo ante LAFC. Guido Pizarro : referente universitario en partidos decisivos.

: referente universitario en partidos decisivos. Antonio Mohamed: entrenador de Toluca, regresa a una final con su club.

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