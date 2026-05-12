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Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en sierra de Guerrero desata violencia contra civiles y deja 96 desplazados

Omar García Harfuch confirmó presencia de Guardia Nacional y Ejército en la zona de Chilapa, donde autoridades buscan instalar otra base de operaciones tras el recrudecimiento del conflicto

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes que la confrontación entre los grupos criminales “Los Tlacos” y “Los Ardillos” provocó el recrudecimiento de la violencia y el desplazamiento de 96 personas en la región de Chilapa, en la sierra de Guerrero.

Durante ‘La Mañanera’, el funcionario explicó que el Gabinete de Seguridad mantiene presencia permanente en la zona y confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió personalmente para atender la situación.

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Harfuch señaló que desde el inicio del conflicto existe presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales, aunque reconoció que la situación continúa siendo delicada debido al riesgo que enfrentan habitantes de las comunidades afectadas.

“Es muy delicado y es importante que sepan que la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía”, afirmó García Harfuch.

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El titular de Seguridad explicó que el despliegue de fuerzas federales debe realizarse bajo condiciones que eviten poner en peligro a civiles, ya que existen actores armados que podrían responder con nuevas agresiones.

Por ello, indicó que actualmente las autoridades priorizan el diálogo para establecer una nueva base de operaciones dentro de la región afectada, mientras continúan los patrullajes y operativos de seguridad.

“Sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército y de autoridades estatales y ahora se está dando prioridad al diálogo para establecer una base de operación más dentro de la zona”, agregó.

El funcionario atribuyó directamente el recrudecimiento de la violencia a la disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, organizaciones criminales con presencia en distintas regiones de Guerrero.

“(La violencia y el asedio) se deriva de grupos criminales que son Los Ardillos y Los Tlacos. Se reforzó la seguridad de manera inmediata”, afirmó.

“Los Ardillos” surgieron hace casi dos décadas en comunidades de Chilapa y consolidaron presencia en regiones de difícil acceso vinculadas históricamente con cultivos de amapola. (Crédito: The New York Times)
“Los Ardillos” surgieron hace casi dos décadas en comunidades de Chilapa y consolidaron presencia en regiones de difícil acceso vinculadas históricamente con cultivos de amapola. (Crédito: The New York Times)

Una disputa por el control territorial: Los Ardillos contra Los Tlacos

En los últimos años, comunidades de la sierra y la montaña de Guerrero registraron episodios de violencia relacionados con enfrentamientos entre grupos criminales, situación que ha derivado en desplazamientos forzados, bloqueos y denuncias de habitantes sobre ataques y amenazas contra civiles.

La confrontación entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” mantiene desde hace años una disputa por el control territorial, rutas de trasiego de drogas, extorsiones y operaciones del crimen organizado en distintas regiones de Guerrero, particularmente en Chilapa, Chilpancingo, Quechultenango y comunidades de la sierra y la montaña del estado.

Ambos grupos criminales sostienen enfrentamientos por el control de actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, extorsión, cobro de piso, transporte público y dominio de corredores estratégicos en la entidad.

“Los Ardillos” operan desde hace casi 20 años

“Los Ardillos” surgieron hace casi dos décadas en comunidades de Chilapa y consolidaron presencia en regiones de difícil acceso vinculadas históricamente con cultivos de amapola y tráfico de drogas. Investigaciones periodísticas también documentaron presuntos vínculos políticos y control sobre rutas comerciales y de transporte.

Los Tlacos, el “Cártel de la Sierra”

Por su parte, “Los Tlacos” —también identificados como el Cártel de la Sierra— expandieron su presencia desde Tlacotepec y municipios de la zona centro y norte de Guerrero.

Reportes de seguridad señalan que el grupo mantuvo disputas con organizaciones rivales como “Los Ardillos”, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

La violencia derivada de esta confrontación provocó bloqueos carreteros, ataques contra transportistas, quema de vehículos, desplazamientos forzados y amenazas contra comunidades enteras. En 2023 y 2024, medios nacionales documentaron jornadas de violencia que paralizaron Chilpancingo y otras localidades del estado.

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