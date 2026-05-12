Emiliano Aguilar admite deseo de reconciliarse solo con su padre: “Lo quiero, mis hermanos me valen madre”

Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar ha demostrado una habilidad natural para las rimas y para soltar frases que acaparan titulares en la prensa de espectáculos.

Recientemente, el rapero sorprendió al reconocer que desea reconciliarse con su padre, el cantante Pepe Aguilar, tras años de una tensa relación.

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Sin embargo, fiel a su estilo, tendió un puente y a la vez colocó dinamita en sus cimientos. En entrevista con TVNotas, el rapero expresó que desea que se dé un acercamiento con su padre, pero sin sus medios hermanos, cuyo vínculo le resulta innecesario.

A mediados de 2024, Emiliano Aguilar externó su decepción por no haber sido invitado a la boda de su hermana Ángela Aguilar. (pepeaguilaroficial / Instagram)

Emiliano Aguilar: “Mis hermanos me valen madre”

Emiliano es fruto del efímero matrimonio entre Pepe Aguilar y Carmen Treviño. Tras una difícil separación, la cantante se quedó con la custodia de su hijo.

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Durante su adolescencia, Emiliano llegó a convivir con sus medios hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela, de la relación entre el cantante y la empresaria Aneliz Álvarez Alcalá.

En 2017, su frágil relación se fracturó luego de que Emiliano fuera arrestado en San Ysidro por intentar ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos a Estados Unidos.

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El episodio profundizó un distanciamiento que persistió por años y derivó en ataques públicos de Emiliano contra Pepe Aguilar. No obstante, ahora el cantante admite que está dispuesto a hacer las paces con su padre.

“Se los diré de esta forma: confío en que algún día se arreglen las cosas con mi apá. A lo mejor, en estos momentos no se podrá. Sin embargo, estoy completamente seguro de que me reconciliaré con mi apá en un futuro. ¡Al final es mi apá!”

La reconciliación no incluye sanar vínculos rotos con sus hermanos. “Mi apá siempre será mi apá. Lo quiero muchísimo. Sin importar las circunstancias en las que estemos. Es mi apá. Mis hermanos me valen madre, ellos no me importan. No me interesa hablar con ellos, me valen madre”.

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Emiliano Aguilar explotó contra su hermano Leonardo. (@emiliano-aguilar.t, Instagram)

¿Por qué se dio el distanciamiento entre Emiliano y sus hermanos?

Las causas del distanciamiento entre Emiliano Aguilar y la familia de Pepe Aguilar son varias. A finales de 2024, la misma revista publicó declaraciones de una persona cercana a los Aguilar-Álvarez, quien expuso supuestos malos tratos de parte de Aneliz Álvarez hacia Emiliano.

“Emiliano tiene la idea de que la señora nunca lo ha aceptado, pues cree que es una mala influencia para sus hijos. No lo quería tener en su casa. Ella debió tener otra actitud, pero fue lo contrario. Lo único que provocó fue alejarlo de Pepe y de sus hijos”, indicó la fuente.

Exclusión de la boda de Nodal y Ángela Aguilar

En julio de 2024, Emiliano no fue invitado a la boda civil de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. En una publicación del enlace matrimonial compartida por Pepe Aguilar, Emiliano escribió “GPI”, siglas que significan “Gracias por invitar”.

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Fue la primera de muchas expresiones y declaraciones contra su padre y medios hermanos. A mediados de 2025, Emiliano explotó contra su padre por hacer público que tenía dos nietas que no veía por decisión de su hijo.

En medio de tensiones, Pepe Aguilar optó por no opinar ni reaccionar a los ataques de su hijo; por el contrario, destacó su incursión en la música: “Lo hace bien. La verdad, no conozco muy bien el género, pero a mí me parece que es muy auténtico el canijo”, expresó en entrevista con Paola Rojas.

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Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha hecho declaraciones públicas sobre el deseo de su hijo mayor.