Guerrero vive jornada violenta en medio de ataques de Los Ardillos: reportan hallazgo de 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá

Seis cuerpos se localizaron abandonados en costales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de los recientes ataques armados de los que han sido víctimas cientos de familias de comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero por el grupo criminal de Los Ardillos, este lunes se reportó el hallazgo de 10 cuerpos en los municipios de Chilapa y Olinalá.

Un primer hecho se registró sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, donde fueron localizados los cuerpos de cuatro hombres.

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El reporte se llevó a cabo durante la madrugada, cuando automovilistas que circulaban por el sitio, en una zona de curvas, localizaron los cadáveres sobre la cinta asfáltica.

Al respecto, el Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informó que dos de los cuatro cuerpos fueron identificados como José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos miembros del consejo que había sido reportados como desaparecidos en Xicotlán.

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Chilapa es el centro de los ataques armados y con drones

El hallazgo de estos cuerpos corresponde al municipio donde las comunidades indígenas han denunciado ataques armados y con drones por parte de Los Ardillos que provocó el desplazamiento de más de 800 familias.

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

Desde el pasado 6 de mayo, habitantes de las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se realicen acciones en seguridad para que puedan volver a sus casas después de huir debido a las agresiones.

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Madres indígenas denunciaron que salieron de sus hogares durante la madrugada del domingo 10 de mayo cargando a sus hijos en brazos para evitar ser lesionadas o morir en medio de los ataques.

“La presidenta Claudia Sheinbaum dice: ‘Llegamos las mujeres’, pero de qué sirven sus discursos mientras nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones. De qué sirve hablar de transformación mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidas”, comentó una de las madres en un video compartido en redes sociales.

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Abandonan restos humanos dentro de costales en Olinalá

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Otro hecho se registró en una carretera de terracería que conduce a la comunidad de Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Olinalá, donde fueron hallados 10 costales con restos humanos.

De acuerdo con reportes, fueron pobladores quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos cuando circulaban por la zona.

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Al sitio se desplazaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes trasladaron los restos humanos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Reportes de El Universal refieren que los restos corresponderían a seis personas, lo que sumaría un total de 10 cuerpos hallados en dos hechos distintos en un solo día en la entidad.

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Foto: Especial

En medio de la violencia, el Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció que los ataques cometidos por Los Ardillos han provocado el asesinato de 76 de sus compañeros y compañeras, así como de 25 desaparecidos.

Aunque las autoridades estatales han informado el despliegue de cuerpos de seguridad en la comunidades indígenas, este lunes los habitantes desplazados que se movilizaron a Alcozacán denunciaron nuevos ataques por el grupo criminal.

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