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Mexicano finaliza entre los 16 mejores del Mundial de Squash 2026

Tras su participación mundialista, Cárdenas competirá en el Abierto Británico en Inglaterra

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El mexicano Leonel Cárdenas concluyó su participación en el Campeonato Mundial de Squash 2026 tras ubicarse entre los 16 mejores jugadores del torneo disputado en Giza, Egipto, país considerado una de las principales potencias de esta disciplina.

El actual número 15 del ranking mundial avanzó hasta los octavos de final después de superar sus primeros compromisos en el certamen y enfrentar posteriormente al egipcio Mostafa Asal, líder del ranking internacional.

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Leonel Cárdenas cayó ante el número uno del mundo

Cárdenas Mora llegó a la ronda de los 16 mejores luego de vencer al checo Viktor Byrtus y al inglés Curtis Malik en las fases previas del campeonato.

En los octavos de final se midió ante Mostafa Asal, quien aprovechó la localía y su posición como número uno del mundo para quedarse con la victoria en tres sets por parciales de 11-4, 11-5 y 11-5.

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Pese a la derrota, el mexicano firmó una de sus actuaciones más destacadas en el circuito internacional reciente al mantenerse dentro de los mejores 16 jugadores del campeonato mundial.

Tras su participación en Egipto, Leonel Cárdenas continuará su calendario internacional con el Abierto Británico, torneo programado del 26 de mayo al 7 de junio en Birmingham, Inglaterra.

El squash vive actualmente su primer ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, edición en la que debutará oficialmente dentro del programa olímpico.

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