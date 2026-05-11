Yuridia se convierte en la primera mujer mexicana en agotar boletos en tres días para el Estadio GNP Seguros

Yuridia agota boletos en tres días para su concierto en el Estadio GNP Seguros, logrando un récord histórico en la música mexicana. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Yuridia volvió a demostrar por qué es una de las voces más poderosas de la música mexicana al agotar en solo tres días los boletos para su concierto en el Estadio GNP Seguros. La respuesta inmediata del público la convirtió en la primera mujer mexicana en presentarse en solitario en este recinto, marcando un momento histórico en su carrera.

El impacto fue tal que la cantante abrió una segunda fecha para el próximo 3 de septiembre, ampliando así la experiencia de Las cartas sobre la mesa Tour ante la alta demanda de sus seguidores. La venta general inició este 11 de mayo a las 11:00 horas.

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Con este logro, la intérprete reafirma su lugar como una de las artistas más sólidas del país, respaldada por una trayectoria que ha acumulado millones de reproducciones y una conexión inquebrantable con su público.

Un récord que consolida su legado

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

El anuncio de la nueva fecha confirma el fenómeno que representa Yuridia dentro de la escena musical actual. Agotar entradas en apenas tres días evidenció la fuerza de convocatoria que mantiene vigente.

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Este hito la coloca como la primera mujer mexicana en conquistar el escenario del Estadio GNP Seguros, un logro que eleva aún más su trayectoria.

Su crecimiento artístico ha sido constante, respaldado por lanzamientos recientes y colaboraciones que fortalecen su presencia nacional e internacional.

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Las cartas sobre la mesa Tour recorrerá México

La cantante mexicana se convierte en la primera mujer en presentarse en solitario en el Estadio GNP Seguros, marcando un hito en su carrera artística. - (Ocesa)

La gira arrancará oficialmente el 3 de septiembre en Ciudad de México y recorrerá diversas ciudades durante 2026, incluyendo León, Querétaro, Veracruz, Mérida y Guadalajara, entre otras más.

Los boletos para la segunda fecha tienen precios que van desde 868 pesos en zona General B y PCD, hasta 5 mil 989 pesos en zona VIP.

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Entre los temas más esperados del repertorio destacan “Con qué se pega un corazón”, “No son horas”, “Un bendito día”, “La bienvenida”, “Ya es muy tarde”, “Sin llorar” y “Amigos no por favor”.

La voz que no deja de crecer

El respaldo constante del público y los récords de localidades agotadas colocan a Yuridia como figura relevante en la historia de la música mexicana contemporánea. - (Ocesa)

El anuncio coincide con una etapa de consolidación para la cantante, quien durante 2025 lanzó un álbum de estudio y uno en vivo.

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Además, ha trabajado con artistas como Angela Aguilar, Alejandro Fernández y Kany García.

A lo largo de los últimos años, la capacidad de Yuridia para agotar localidades ha sido un tema recurrente, pero el respaldo reciente del público demuestra que su impacto va mucho más allá de la venta de entradas, consolidando su lugar en la historia de la música mexicana.

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