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Cristian Castro desmiente noviazgo con Victoria Kühne, empresaria musical a quien Verónica Castro llamó nuera

Mientras la prensa especulaba con una relación sentimental, el cantante dejó claro que sólo lo une a Victoria una amistad y conexión laboral

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Cristian Castro desmintió los rumores sobre un supuesto romance con la empresaria musical Victoria Kühne y aseguró estar soltero (IG)
Cristian Castro desmintió los rumores sobre un supuesto romance con la empresaria musical Victoria Kühne y aseguró estar soltero (IG)

Cristian Castro puso fin a las especulaciones sobre su vida amorosa al negar de manera contundente cualquier noviazgo con la empresaria musical Victoria Kühne, luego de que su madre, Verónica Castro, la llamó “nuera” recientemente.

El cantante afirmó que está soltero y que la relación con Kühne es únicamente profesional y de amistad, deslindándose así de las versiones difundidas en redes sociales y medios de espectáculos.

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La supuesta relación sentimental entre Cristian Castro y Victoria Kühne no existe, de acuerdo con el propio intérprete.

Cómo comenzó el rumor sobre Cristian Castro y Victoria Kühne

El origen del rumor sobre la posible relación entre Cristian Castro y Victoria Kühne tiene que ver con recientes publicaciones en redes sociales de la empresaria regiomontana. Kühne compartió imágenes junto al cantante, acompañadas de frases como “Con mi amor en Nueva York”. Estas publicaciones fueron interpretadas por usuarios y seguidores como una confirmación de una relación sentimental.

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Victoria Kühne, con cabello rojo y labios rojos, sonríe con los ojos cerrados mientras sostiene dos estatuillas Grammy. Un recuadro la muestra besando a Cristian Castro
Victoria Kühne, reconocida por liderar Victoria Records y por su activismo en equidad de género, mantiene únicamente una relación profesional con Cristian Castro (Victoria Künhe: Instagram)

A la par, se viralizó un comentario de Verónica Castro durante su intervención en los Premios Aura 2026, donde expresó ante la prensa: “Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”.

La actriz bromeó también sobre los supuestos efectos positivos del romance en los intereses académicos de su hijo, insinuando que la relación podría motivarlo a iniciar sus estudios universitarios.

El revuelo fue mayor por las felicitaciones que figuras públicas, como Mariana Rodríguez Cantú, y otras personalidades del medio, dedicaron a Castro y Kühne a partir de la publicación hecha por la empresaria. Sin embargo, el rumor creció hasta que se volvió necesaria una aclaración directa.

Vistoria Künhe, mujer de cabello rojizo, sonríe a Cristian Castro, quien también sonríe. La mano de ella, con uñas rojas, toca la mandíbula de él
El origen del rumor sobre Cristian Castro y Victoria Kühne provino de publicaciones de la empresaria en redes sociales que fueron interpretadas como mensajes románticos (Victoria Künhe: Instagram)

Cristian Castro aclara su vínculo con Victoria Kühne

Tras un concierto en Aguascalientes, Cristian Castro abordó ante la prensa las especulaciones y rechazó de forma clara cualquier romance con Kühne.

“En realidad creo que fue como... No sé... sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo, pero mejor tranquilo”, declaró el cantante.

Castro subrayó que actualmente atraviesa una etapa de soltería que afecta su estado de ánimo.

“Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta”, admitió. Así, el intérprete de Por amarte así dejó claro que la cercanía con Kühne responde solo a motivos profesionales y de amistad, sin ninguna intención romántica.

Verónica Castro incrementó la confusión al llamar “nuera” a Victoria Kühne durante su aparición en los Premios Aura 2026, lo que generó especulación mediática (Vix)
Verónica Castro incrementó la confusión al llamar “nuera” a Victoria Kühne durante su aparición en los Premios Aura 2026, lo que generó especulación mediática (Vix)

Quién es Victoria Kühne y cuál es su relación con Cristian Castro

Victoria Kühne es una empresaria originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León. Encabeza Victoria Records, un estudio fundado en 2019 que ha colaborado con artistas como Gloria Trevi, Rauw Alejandro y The Strokes, logrando más de 50 nominaciones a premios internacionales y al menos dos premios Grammy.

Además, la regiomontana preside el Festival Internacional de Santa Lucía e impulsa la equidad en las áreas técnicas del cine y la televisión a través de Victoria Films.

Victoria Kühne ha trabajado con artistas como Gloria Trevi y The Strokes, y su estudio ha recibido más de 50 nominaciones a premios internacionales y dos Grammy (Reuters)
Victoria Kühne ha trabajado con artistas como Gloria Trevi y The Strokes, y su estudio ha recibido más de 50 nominaciones a premios internacionales y dos Grammy (Reuters)

La conexión entre Kühne y Cristian Castro se circunscribe al plano profesional, ya que la empresaria abrió las puertas de su estudio al cantante para distintos proyectos, lo que generó encuentros públicos y fotografías, origen de la confusión mediática.

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