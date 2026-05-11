Pati Chapoy piensa que Daniel Bisogno está en el infierno y le manda mensaje al más allá

Pati Chapoy generó polémica al cuestionar públicamente el destino de Daniel Bisogno tras su fallecimiento, usando la frase 'en el infierno o en el cielo' (Fotos: Ventaneando)

La reconocida conductora de espectáculos Pati Chapoy generó controversia al expresar sus dudas sobre el destino final de Daniel Bisogno, al utilizar la frase de que “no sabe en qué parte del infierno o del cielo” podría encontrarse su excompañero de “Ventaneando”.

En entrevista, Chapoy compartió que, aunque no tiene creencias religiosas, siente un profundo respeto y cariño por Bisogno. La periodista subrayó que su apoyo al conductor fue constante y que, tras su partida, tanto ella como el equipo de “Ventaneando” han ofrecido protección y respaldo especialmente a Michaela, la hija de Daniel.

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Pati Chapoy describe a Daniel Bisogno “en el infierno”

A lo largo de la conversación de la periodista con su colega Matilde Obregón, Chapoy abordó abiertamente el proceso de enfermedad de Bisogno, recordando que estuvo marcado por hospitalizaciones recurrentes y momentos de gran intensidad emocional.

La salud de Daniel Bisogno atravesó un deterioro progresivo durante casi dos años, con múltiples hospitalizaciones y una fuerte carga emocional para su entorno (/Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Fue muy fuerte, fue lento, casi dos años, entraba y salía de los hospitales, a la mejor eso nos permitió, a cada uno de nosotros ser lo suficientemente maduros para aceptar que ya no había un para atrás; fui varias ocasiones a verlo, se veía que estaba muy mal, no sé... de repente hay una fuerza interna para lo que tienes que decir, así es la vida”, compartió la conductora.

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Chapoy describió a Bisogno como irreverente y con una personalidad única, capaz de encender el ánimo y la atención del público mexicano. Reconoció también los retos personales y los altibajos que ambos enfrentaron en el equipo, resaltando el vínculo profesional y afectivo que los unía.

El mensaje de apoyo de Pati Chapoy para Daniel Bisogno

Cuando se le planteó la posibilidad de enviar un último mensaje a Daniel Bisogno, Chapoy afirmó que no sabe si debería “marcar al cielo o al infierno” para comunicarse con él.

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Pati Chapoy destacó el carácter irreverente y la personalidad distintiva de Daniel Bisogno, pilares del éxito de 'Ventaneando' en la televisión de espectáculos en México (Foto: TV Azteca)

Esta reflexión se basa en su escepticismo religioso, enfatizando que la vida, en su opinión, termina con la muerte. “Va a ser muy rápido, le marqué porque no sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno”, comentó.

En ese mismo contexto, Chapoy envió un mensaje directo y lleno de solidaridad: “Lo único que le tengo que decir, en este momento, a Daniel, querido Daniel, es que sigue en paz, que aquí, todos en ‘Ventaneando’, estamos cuidando a Michaela”. Así, reafirmó el compromiso del equipo con la hija del conductor y dejó claro que no enfrentará sola este momento.

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Solidaridad y respaldo del equipo de espectáculos

El fallecimiento de Bisogno reavivó la solidaridad entre los miembros de “Ventaneando” y el entorno de los espectáculos en México. Chapoy insistió en la importancia de acompañar a la familia del conductor en el proceso de duelo, destacando que todos procuran el bienestar de Michaela tras la partida de su padre.

Tras la muerte del conductor, el equipo de 'Ventaneando' asumió el compromiso de proteger y acompañar a Michaela, la hija de Daniel Bisogno (Facebook/VentaneandoOficial)

“Ha sido el colaborador que más problemas me ha dado. Se solucionaron. No hacía caso. Era peor que eso, me refiero a que (le decía): ‘Daniel, estamos transmitiendo, no estés comiendo’”, recordó.

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A principios de este año, se cumplió el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno. Familiares, colegas y amigos celebraron su memoria con emotivos mensajes y homenajes, valorando el impacto que tuvo en la televisión de espectáculos y en la vida de quienes lo rodearon.