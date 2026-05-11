México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo: se anticipa manifestación en Carretera Picacho-Ajusco

Mantente informado en tiempo real sobre actualizaciones viales en el Valle de México

Guardar
Google icon

12:51 hsHoy

¡Toma tus precauciones!

A las 13:30, se espera una concentración de manifestantes en Avenida de las Granjas número 618, colonia Santo Tomas, en la alcaldía Azcapotzalco.

12:50 hsHoy

El tránsito local entre la 4ta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres continúa habilitado, mientras que la vialidad permanece cerrada sobre Calzada Minas de Arena desde Sur 122 hasta Avenida de las Torres. En Avenida de las Torres, se estableció carril reversible entre Avenida Río Tacubaya y Calle 2. Debido a obras, la circulación sobre Avenida Sur 122, desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya en dirección sur, presenta reducción de carriles; en sentido contrario, se habilitó un carril reversible.

12:42 hsHoy

A las 11:00, se anticipa la presencia de manifestantes en Carretera Picacho-Ajusco número 200, en la colonia Jardines en la Montaña, ubicada en la alcaldía Tlalpan.

Cierre vial manifestación Reforma CDMX
Cierre vial en Reforma CDMX (@OVIALCDMX(X)
12:41 hsHoy

Temas Relacionados

bloqueosmanifestacionesaccidentesmayo2026EN VIVOmexico-noticiasmexico-servicios

Últimas noticias

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy

SEP: ¿Hay clases el 15 de mayo por el Día del Maestro? Calendario oficial confirma próximo puente

El calendario escolar y los próximos días de descanso despiertan expectativa entre familias y estudiantes de educación básica

SEP: ¿Hay clases el 15 de mayo por el Día del Maestro? Calendario oficial confirma próximo puente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de mayo

La canasta básica subió al doble que la inflación en abril de 2026: ¿Qué productos la encarecieron?

El INEGI reporta que la canasta alimentaria subió 8.3% anual en abril de 2026, el doble que la inflación general

La canasta básica subió al doble que la inflación en abril de 2026: ¿Qué productos la encarecieron?

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así puedes enviar el historial de mensajes recientes a quienes se suman a un chat grupal en WhatsApp

Así puedes enviar el historial de mensajes recientes a quienes se suman a un chat grupal en WhatsApp

Un recorrido fantástico: esculturas de Leonora Carrington cobran vida en una experiencia sensorial

Disciplina de ejecución: la lección que la volatilidad le dejó al management financiero

Cómo murió Ángel: el nene de 4 años estuvo entre 6 y 12 horas con falta de oxígeno

Mark Zuckerberg tiene claro cuál es el dispositivo que remplazará pronto al celular

INFOBAE AMÉRICA

Tom Brady dedicó un emotivo mensaje a Gisele Bündchen en el Día de la Madre

Tom Brady dedicó un emotivo mensaje a Gisele Bündchen en el Día de la Madre

El gran deshielo oculto: cómo los canales secretos aceleran el peligro en la Antártida

La educación es el eje central para reducir la siniestralidad vial, afirma consultor salvadoreño

Alemania rechazó que el ex canciller Schroeder ejerza como mediador entre Rusia y Ucrania: “No ha demostrado neutralidad”

La IA cortó 54.836 empleos en 2025: el 81% de los CEOs cree que el próximo es el suyo

DEPORTES

Con 6 jugadores de River y 4 de Boca, AFA anunció la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

Con 6 jugadores de River y 4 de Boca, AFA anunció la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

Santiago Beltrán, el héroe de River en los penales, integra la prelista de la selección argentina de Scaloni para el Mundial

Un futbolista de una selección que jugará el Mundial es investigado por una denuncia de agresión sexual

Tiene 21 años, estudia Economía y fue figura en la clasificación de River: quién es Santiago Beltrán

El gesto antideportivo en una pelea de boxeo por el título: golpeó a su rival cuando estaba en el piso y lo descalificaron