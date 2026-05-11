EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo: se anticipa manifestación en Carretera Picacho-Ajusco

¡Toma tus precauciones!
A las 13:30, se espera una concentración de manifestantes en Avenida de las Granjas número 618, colonia Santo Tomas, en la alcaldía Azcapotzalco.
El tránsito local entre la 4ta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres continúa habilitado, mientras que la vialidad permanece cerrada sobre Calzada Minas de Arena desde Sur 122 hasta Avenida de las Torres. En Avenida de las Torres, se estableció carril reversible entre Avenida Río Tacubaya y Calle 2. Debido a obras, la circulación sobre Avenida Sur 122, desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya en dirección sur, presenta reducción de carriles; en sentido contrario, se habilitó un carril reversible.
A las 11:00, se anticipa la presencia de manifestantes en Carretera Picacho-Ajusco número 200, en la colonia Jardines en la Montaña, ubicada en la alcaldía Tlalpan.