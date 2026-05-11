EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 11 de mayo: se anticipa manifestación en Carretera Picacho-Ajusco

A las 11:00, se anticipa la presencia de manifestantes en Carretera Picacho-Ajusco número 200 , en la colonia Jardines en la Montaña , ubicada en la alcaldía Tlalpan .

El tránsito local entre la 4ta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres continúa habilitado, mientras que la vialidad permanece cerrada sobre Calzada Minas de Arena desde Sur 122 hasta Avenida de las Torres . En Avenida de las Torres , se estableció carril reversible entre Avenida Río Tacubaya y Calle 2 . Debido a obras, la circulación sobre Avenida Sur 122 , desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya en dirección sur, presenta reducción de carriles; en sentido contrario, se habilitó un carril reversible.

A las 13:30, se espera una concentración de manifestantes en Avenida de las Granjas número 618 , colonia Santo Tomas , en la alcaldía Azcapotzalco .

Últimas noticias

Jalisco: este es el precio de la gasolina hoy La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

SEP: ¿Hay clases el 15 de mayo por el Día del Maestro? Calendario oficial confirma próximo puente El calendario escolar y los próximos días de descanso despiertan expectativa entre familias y estudiantes de educación básica

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de mayo: el expediente contra Los Chapitos y Rocha Moya, los 38 nombres en la red criminal señalada por EEUU Sigue las noticias más importantes sobre los hechos de violencia en el país con Infobae México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 11 de mayo La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia