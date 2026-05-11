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¡Una joya! México presenta su tercer jersey para el Mundial 2026

Además de la playera verde y blanca, la selección utilizará uno en negro para la Copa del Mundo

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Además de la playera verde y blanca, la selección utilizará uno en negro para la Copa del Mundo. (Jovani Pérez)
Además de la playera verde y blanca, la selección utilizará uno en negro para la Copa del Mundo. (Jovani Pérez)

La selección mexicana presentó de la mano de Adidas su tercer uniforme para lo que será el Mundial 2026, la cual destaca por sus elegantes tonalidades de negro. Con este diseño, el combinado nacional buscará hacer historia ante su gente y alcanzar las últimas instancias del torneo.

Diseño del tercer uniforme

Este es el diseño del jersey en negro. (Mi Selección Mx)
Este es el diseño del jersey en negro. (Mi Selección Mx)

A través de sus plataformas digitales, la Selección Mexicana y Adidas revelaron su más reciente colaboración: un elegante jersey en color negro que fusiona la identidad nacional con la modernidad.

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El diseño destaca por integrar el escudo nacional con los colores de la bandera, flanqueado por las icónicas franjas de la marca alemana en verde, blanco y rojo. Para el pecho, la prenda luce una trama inspirada en la riqueza de la cultura mexicana.

De acuerdo con el sitio web de la marca, esta colección rinde homenaje a la tradición artesanal del país, buscando un equilibrio entre la herencia histórica y el diseño contemporáneo.

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Aunque el jersey estará disponible próximamente en su tienda oficial, los precios de venta aún no han sido confirmados.

Jersey Verde

Así es el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar: regresó el verde y con el escudo polémico presente (Foto: FMF/ADIDAS)
Así es el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar: regresó el verde y con el escudo polémico presente (Foto: FMF/ADIDAS)

La indumentaria estelar, de un verde intenso, presenta un patrón geométrico que rinde tributo a la cosmovisión mexica y al Calendario Azteca, integrando los elementos más representativos de la cultura prehispánica.

Este diseño posee una fuerte carga nostálgica, ya que evoca de inmediato al icónico jersey utilizado en Francia 1998, uno de los más recordados y queridos por la afición.

Los detalles del trazado incluyen líneas y formas que emulan el diseño del calendario presente en la moneda de 10 pesos, logrando unificar el pasado histórico con los símbolos nacionales de la vida cotidiana actual.

Para mantener la esencia del equipo nacional, el uniforme se complementa con los colores tradicionales de la bandera: pantalón blanco y medias rojas.

Finalmente, para la Federación Mexicana de Futbol (FMF), esta pieza simboliza el “orgullo de jugar en casa”. Bajo el lema “El tiempo de México”, la campaña visual —protagonizada por jugadores de ambas ramas— reafirma el vínculo emocional con la afición local y marca el inicio del camino hacia una cita mundialista histórica en territorio propio.

Jersey Blanco

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Posteriormente, México presentó su jersey en blanco que recupera la propuesta en beige y guinda utilizada en Qatar 2022. pero con una estética mucho más tradicional, utilizando una base blanca con sutiles destellos en tono hueso que aportan un acabado elegante y vanguardista.

El diseño se enriquece con una marca de agua de grecas prehispánicas, un detalle que rinde tributo a nuestras raíces culturales sin comprometer la limpieza y sobriedad de la prenda.

La armonía visual del conjunto se logra mediante acentos en verde y rojo que resaltan en el cuello y en las emblemáticas franjas de Adidas. Mientras que la versión de manga larga presenta puños totalmente verdes, la de manga corta opta por un remate bicolor que equilibra ambos tonos nacionales.

Finalmente, el uniforme se completa con un short y dorsales en un verde coordinado, consolidando una imagen equilibrada que fusiona la esencia clásica de las grandes citas internacionales con un diseño moderno y atractivo.

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